Una propuesta audaz para combatir la Ilegalidad (V)

Me han acompañado para entender el origen, uso y valor del dinero, y para saber que la informalidad y delincuencia se han refugiado en él porque no deja rastro. La propuesta para evitarlo es desaparecer el dinero físico y reemplazarlo por el virtual. Las condiciones para que el dinero virtual cumpla el rol de medio de cambio y que se evite su mal uso podemos resumirlas en:

(1) Su universalidad como medio de pago necesita aceptación de los agentes económicos y validez legal. En la historia esta garantía la da el ente emisor de los Estados. (i) Hay criptomonedas que no cumplen lo anterior. (ii) La criptomoneda debe ser emitida por el Banco Central. Ya hay una propuesta de varios países para cambiar el dólar como moneda universal y de reserva. (iii) No pueden coexistir la moneda física y virtual. (iv) Se requiere acceso total de la población a los dispositivos digitales.

(2) Los beneficios colaterales que se verían: (i) el Banco Central eliminaría la confección de billetes y monedas. (ii) Evitaría el costo de recoger y reemplazar billetes deteriorados. (iii) Desaparecería la falsificación. (iv) No habría robos de carteras. Las critomonedas requerirían identificación y dejarían rastro de su operación. (v) Los cambistas callejeros no existirían. (vi) Emitir cheques perdería sentido. Se programaría la fecha de pago del dinero virtual. (vii) Los cajeros automáticos eliminarían el retiro de efectivo. (viii) No se movería efectivo en ventanilla y se rediseñarían las agencias. (ix) El pago de peajes sería inmediato. (x) No habría transporte blindado de caudales. (xi) La recaudación tributaria del IGV sería inmediata.

No cabe duda de sus ventajas y seguridad.