Una pizza de cuarentipico porciones

La Junta Nacional de Justicia ha abierto un proceso de 14 días para ver si destituye a la Presidenta del Poder Judicial porque un coronel de la PNP al que se le separó por viáticos no rendidos y días no trabajados dice que se citó una ley no vigente en una sentencia de hace 10 años. ¿Es creíble que ese apuro de la JNJ es por un motivo de fondo? Una regla básica del análisis político es preguntarse quién se beneficia de algo, más aún si suena raro. Hay que ser bien opa para no atar cabos. Esta premura de la JNJ le puede costar caro cuando haya un nuevo Congreso, que será mayoritariamente de oposición a este gobierno y Congreso para poder ser elegido. ¿Es miopía o adicción incontrolable al acomodo?

Hay quienes desde la derecha ven en Trump-Musk y Milei una proyección de lo que desearían que ocurra en Perú. Un gobierno firme que ponga orden en un Estado que sí peca de burocrático e ineficaz. Algunos pueden basar ese deseo en la aspiración legítima de una reforma del Estado en serio, otros pueden ser partidarios de la mano dura per se, o un combinado. ¿Es predecible que un escenario así ocurra en Perú?

En el caso de Trump-Musk (gorrita incluida en el salón oval), los Estados Unidos, desde su fundación, tienen una historia de desconfianza sobre el Estado y el posible abuso del poder sobre la libertad individual. Eso es parte de su ADN, que no es el caso de América Latina, donde los populismos más frecuentes han sido de izquierda. Argentina está pasando por una resaca de lo que ha sido el peronismo y el kirchnerismo similar a la que vivimos en 1990 en Perú, luego de la hiperinflación que nos dejó Alan García en su primer gobierno. Fue eso lo que nos permitió llevar a cabo reformas estructurales que sentaron las bases del crecimiento económico posterior, la necesidad de salir de la hiperinflación a como dé lugar.

El peruano, por más que el Estado le demuestre a diario que es un desastre, tiene una relación con el Estado que requiere psicoanálisis. No le brinda ni seguridad ciudadana ni administración de justicia confiable, tampoco servicios básicos de calidad tan básicos como agua, saneamiento, educación, salud, etcétera. Sin embargo, reacciona como los familiares de un alcohólico o un adicto, le perdona todo en la práctica, porque espera una redención.

Ninguna organización se redime y cambia mágicamente, menos aún si su mal desempeño resulta de que se le ha utilizado como botín o batán por autoridades inescrupulosas en distintos niveles de gobierno. El Estado es el resultado de personas, liderazgo, reglas formales, cultura organizacional (quién asciende y quién no es lo que más determina la cultura organizacional de una institución, y la cultura se come a la estrategia en el desayuno, decía Drucker), recursos, etcétera.

Para que exista la posibilidad de cambiar todo ese menjunje de tantas entidades (solo para mejorar la seguridad ciudadana represiva: PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, JNJ e Instituto Nacional Penitenciario, nada menos), y que esas reformas duren lo necesario para que se consoliden, se requieren consensos que soporten el vaivén político. Lo hemos visto con la carrera magisterial, que sí fue mantenida por varias administraciones y hasta asumida por el sindicato de maestros, hasta que este Gobierno y Congreso le metieron mano.

Y como eso requiere cambios legislativos y el Congreso va a parecer una sola pizza en 40 o 50 porciones, hay que convencer a suficientes pedazos de que apoyen. El próximo presidente va a ser débil, tenga el carácter que tenga, y no le va a quedar otra que conciliar. La gobernabilidad se juega en el Senado, no en la Presidencia.

A lo largo de muchos años, las encuestas han revelado que la ciudadanía está a favor de la intervención estatal, aunque ello se exprese en una informalidad rampante, en los últimos años con ilegalidad descarada, que obviamente busca cooptar el Estado en sus distintos niveles y entidades.