Una derecha inclusiva en los hechos

- El Partido Conservador británico ha llevado a un judío (Benjamín Disraeli y en el tan antisemita siglo XIX), un hindú (Sunak) y tres mujeres (Margaret Thatcher, Theresa May y Liz Truss) al poder, y acaba de elegir este sábado a una joven negra (Kemi Badenoch) como su nueva líder. Dos detalles importantes: 1) Los padres de Kemi son ambos nigerianos. Ella es 100% afro; no es mestiza como Obama o Harris, que son de madre gringa e hindú. 2) Este Partido Conservador que la ha elegido es de derecha de verdad (como los republicanos gringos), no como esos tan tibios partidos derechistas de raíz democristiana del continente (el PP español, los republicanos franceses, los CDU alemanes, Forza Italia, etcétera) que se llaman de “centroderecha” porque les avergüenza que les digan “derecha”, que no creen en el liberalismo económico, que al final nunca revierten las políticas de izquierda y que, por eso, los apodan “la derechita cobarde”. Díganme ahora qué partido de izquierdas (o de esa centroderecha tibia) ha tenido ese historial tan amplio e inclusivo con las mujeres y las minorías, a pesar de todo lo que se llenan la boca ad nauseam con discursos woke y feminazis. Esos son hechos de liberalismo real. Admiradora de mi ídolo Thatcher, ingeniera de sistemas y ex trabajadora juvenil de verdad en un MacDonald’s (no como la mendaz Kamala Harris), Kemi es brillante, radicalmente anti-woke, nada demagoga, acomplejada o resentida, y repudia a las feminazis.

- Una pena lo sucedido con Felipe VI y Letizia en Valencia, que no se merecían sufrir esos ataques callejeros por culpa de la lentitud sideral de Pedro Sánchez en atender a los damnificados. Increíble que un país europeo grande haya reaccionado tan deficientemente. Ojo que las agencias meteorológicas japonesas y francesas advirtieron horas antes de lo que se venía. Cobarde Sánchez en salir disparado y muy bien Felipe VI en quedarse y aguantar el oleaje.

- Atentos con la crisis boliviana, que eso puede acabar en guerra civil o golpe…

