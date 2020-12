Todo Tribunal Constitucional tiene como misión ejercer el control de constitucionalidad. Con un tribunal consciente de su rol, la sociedad puede estar tranquila. Sus resoluciones ejercen a modo de “memento” a los poderes que pretendan zafarse de ese control. Incómodo, a veces, pero certero –debe ser– siempre.

Puedo citar el ejemplo español, que ha ejercido un cualificado papel docente, muy positivo para el fortalecimiento democrático de un país que salió de 40 años de dictadura.

Ahora bien, ningún tribunal con este nombre (tampoco el peruano) puede pretender ser una isla ajena al sentir ciudadano, que busque refugio –para evitar tomar una decisión– en la mera retórica y a veces huera reiteración de las normas que rigen su actividad.

Me refiero a la pobre sentencia del TC en respuesta al litigio planteado con motivo de la vacancia presidencial. Los argumentos de la demanda como los de la contestación son relevantes; exigían respuesta del mismo nivel. Una sentencia debe estar a la altura técnica de los litigantes. No lo hizo el TCP. Citó jurisprudencia, sin transcribir una sola línea. No justificó por qué un caso resuelto puede servir para responder a uno nuevo. Todos los que nos movemos en este terreno sabemos de sobra que no hay dos casos iguales. No, si el tribunal no lo quiere.

Después de salirse por la tangente, eludiendo entrar en el “contenido esencial” de la litis, resulta sorprendente que el tribunal grite con voz ahogada que su decisión no significa “que este tribunal abdique de su rol garante de los derechos fundamentales”. “Excusatio non petita, acussatio manifiesta”, decían los latinos. Lamentablemente, abdicó de su rol. Excusatio non petita…

