Un título con disciplina

Los títulos se ganan dentro del campo, pero se comienzan a gestar fuera de él. Esto es tan cierto como que los equipos se arman de abajo hacia arriba. Fórmulas que deberían ser prácticas comunes en el fútbol, que cuando son bien aplicadas, regularmente terminan dando buenos dividendos. Esto, entre otras cosas, fue lo que hizo Sporting Cristal y el resultado fue la obtención del campeonato de la Liga 1 del presente año.

Ellos no solo consiguieron el título en los dos partidos finales ante la ‘U’, jugándolos y luchándolos, sino que también consiguieron el mayor puntaje acumulado en el año, y eso puede confirmar que fueron los mejores. Un equipo que comenzó dubitativo a inicios del torneo, sin buenos resultados, pero que con el trabajo de Roberto Mosquera como entrenador comenzó a levantar en lo futbolístico. Mosquera traía en su maleta capacidad y experiencia, de las buenas y también malas; aquellas que hacen crecer al que tiene la determinación y la persistencia para continuar. Llegó con el título del año pasado con Binacional (logro compartido con el DT Javier Arce) y otro conseguido con el propio Cristal en 2012, pero también curtido en los descensos con Municipal en 2007 y Bolognesi en 2009.

Cristal, club que cambió de dueños el año pasado, tuvo el mérito de planificar y de trabajar en forma seria. Aplicó como estrategia inicial la disciplina y no le tembló la mano cuando tuvo que separar esta temporada a jugadores reacios a ella. Es que el error no está tanto en contratar a jugadores que no terminan dando la talla en lo profesional y en lo futbolístico, sino en persistir en ello. Y esa es labor compartida entre el técnico y los directivos. De eso hoy, lamentablemente, puede dar fe Alianza Lima, la cara opuesta de la medalla.

Con los rimenses campeones, los cremas subcampeones, Ayacucho FC que meritoriamente fue tercero y César Vallejo –todos clasificados a la Copa Libertadores–, el reto es y seguirá siendo no ser invitados de piedra a esta competencia internacional. Lo mismo es con Carlos Mannucci, Sport Huancayo, UTC y Melgar, que jugarán la Copa Sudamericana. Es hora de revelarse y buscar trascender en el ámbito internacional. Para eso, el camino es uno solo: trabajo con planificación y disciplina, con verdaderos profesionales del fútbol. No hay otra.