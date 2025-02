Un puñado de mentiras

Todavía no inicia oficialmente la campaña presidencial y Martín Vizcarra, procesado por corrupción y sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos, ya recontrató a su exasesor político, el argentino Maximiliano Aguiar, para su campaña presidencial.

Es evidente que la humildad que exhibe Vizcarra en TikTok, donde incluso aparece en pijama, es una falsa careta para engañar a incautos. Está claro que detrás de sus tontísimas apariciones en redes sociales —repitiendo nimiedades o friendo huevos— hay un viejo zorro que ambiciona tomar el poder en 2026.

Sin embargo, más allá de lo que haga o deje de hacer con su imagen lo que Vizcarra está haciendo en realidad es mentir y engañar a los peruanos que cometen el error de confiar en sus palabras. Martín Vizcarra sabe, positivamente, que no podrá postular: el Congreso lo ha inhabilitado políticamente, pero, además, hay seis testigos que han declarado en el Poder Judicial que cobró cuantiosas coimas mientras era gobernador de la región Moquegua.

Si bien ha trascendido que su astuta estrategia implicaría victimizarse y poner como candidato a su hermano Mario para gobernar él tras bambalinas, primero tendría que burlar a la justicia y librarse de la sentencia que pronto le llegará.

Por supuesto, no deja de llamar la atención cómo paga el exmandatario a tan costoso publicista. El argentino Maximiliano Aguiar no será el operador del Foro de Sao Paulo, Luis Favre; aquel estratega político vinculado a la empresa Odebrecht que llevó al poder, por ejemplo, a Ollanta Humala, pero, por lo menos, debe cobrar la mitad y Vizcarra, a quien le encanta hacerse la víctima, no se cansa de asegurar que ni siquiera cobra la pensión vitalicia que le correspondería por haber ocupado el sillón presidencial.

La realidad se está convirtiendo en una farsa: personajes que no están permitidos de candidatear, con procesos como los que la justicia le sigue a Martín Vizcarra o con antecedentes como los que cargarán de por vida Antauro Humala y Vladimiro Montesinos, no se cansan de mentirles a los ciudadanos más despistados. Les siguen contando cuentos, narrándoles falsedades, diciéndoles que serán candidatos a la presidencia de la República, que solo ellos salvarán al Perú.

¡Es un triste escenario! Para eso usan las redes sociales, para utilizar y engañar a un amplio grupo de peruanos.