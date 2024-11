Un premier Adrianzén muy dulce y republicano

-No creo en esa distinción entre “minería informal” y “minería ilegal”. Las dos son lo mismo; es simplemente ponerse adrede al margen de la ley. Y cualquiera que gobierne va a tener que hacerse el tonto (por no usar una soez palabra más criolla, esa misma que amaba Sofocleto) con esta minería ilegal/informal del oro. Hoy con esos altísimos precios mundiales del oro, este metal rubio mueve mucho más dinero que el narcotráfico, además de que muchísima más gente depende actualmente del oro que de la cocaína. Y es gente pobre, aguerrida y primitiva, dispuesta a todo para defender este ingreso. Encima este oro se exporta impunemente por Bolivia. Seamos realistas: costaría mucha represión y vidas cortar la minería informal/ilegal del oro. Eso de creer que con formalización se va a solucionar pacífica y ordenadamente este problema es revelar que no se conoce al país. Como sucedió con la violenta fiebre del oro en los EE.UU. decimonónicos (California, Alaska y todo lo del Far West), este es un problema que solo curará el tiempo.

-Da en el blanco la congresista Tudela cuando aclaró ayer en EC que “legitimidad” no equivale a “popularidad” cuando se habla de las autoridades. Este gobierno, como el segundo belaundismo, el primer aprismo o el toledismo, puede ser sumamente impopular, pero su origen es legítimo. Esta distinción no suele ser entendida por los coleguitas. Es más, a mí me preocuparía seriamente ser popular en el Perú. ¡Eso significaría que estaría hasta las huevas!

-Ojalá que Trump fumigue a USAID: la jefa ha venido a Lima a reunirse con toda la caviarada, a la que financian con los impuestos de los gringos.

-El premier Adrianzén ha sido ayer muy generosamente dulce con Mohme y La República, pues la PCM que él jefatura le ha puesto este lunes nada menos que seis grandes avisos de su cartera. ¡Cuidado con la diabetes! Y claro, a Mohme y La República no les molesta para nada aceptar publicar avisos y así recibir dinero de un gobierno al que tildan de dictatorial…