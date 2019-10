Más allá de la opinión personal que cada uno pueda tener de Vizcarra, es indudable que, desde Alberto Fujimori, aunque por distintos motivos, el Perú no ha tenido otro mandatario que se haya hecho de un lugar en la historia nacional con tanta contundencia. Aun así, en un país tan centralista como el nuestro, acostumbrado a que el poder se contenga en la capital ombliguista, donde todo se sabe, el actual presidente es percibido como muchos por hermético y enigmático. Me incluyo en ese grupo.

Su círculo íntimo de confianza no forma parte del establishment limeño y él, por supuesto, tampoco. Esta distancia, combinada con la subestimación histórica que desde la capital se ha hecho a las figuras que emergen de provincias y que no se limeñizan, ha terminado siendo, paradójicamente, un activo que ha jugado a su favor. En palabras del excongresista Bruce, llegó a la plancha para cumplir una cuota. Durante el gobierno de PPK fue mantenido al margen, menospreciado por un grupo de políticos que no lo veían como un igual. Eso contribuyó a que el fujimorismo luego considere que con él iban a tenerla fácil. Pero basta ver dónde está cada quien para comprobar qué tal les resultó esa presunción.

Pienso esto luego de terminar de leer Vizcarra, retrato de un poder en construcción, de la periodista Rafaella León. Como le comenté, lo leí en un contexto en el que mucho de lo que el libro narra se ha puesto de manifiesto y de manera patente. Es un libro muy útil para entender las idas y venidas en la relación entre el fujimorismo, el ppkausismo y, claro, Vizcarra, quien terminó, como un buen cazador de oportunidades, doblegándoles la mano. Pero también es una invitación a reflexionar sobre cómo hemos venido entendiendo el ejercicio del poder en la arena nacional. Se los recomiendo.