Un país por recuperar

Basta con leer las noticias para darnos cuenta de que en las ciudades de nuestro país más que vivir sobrevivimos. Desde el fiscalizador de la ATU que es embestido por un vehículo hasta los ladrones que hacían la finta de jugar una pichanga en las calles para, en realidad, robar a los transeúntes. Incendios y cajas de luz que explotan, y dañan y ponen en riesgo a los ciudadanos. Puentes que no se terminan y otros que, terminados, se encuentran en mal estado y se vuelven un peligro público. Fiscales que roban, policías que coimean y autoridades que hacen trampa y se aferran al poder.

Una amiga contaba cómo fue víctima en un siniestro vial. Un auto que iba a velocidad embistió contra el vehículo en el que iba ella como pasajera y dejó un reguero de otros coches chocados y personas asustadas. El conductor, por supuesto, se dio a la fuga mientras reinaba el caos; él y sus dos acompañantes se escabulleron caminando. Nada de prestar ayuda, nada de asumir responsabilidades. Es este el país que tenemos.

Por ello, no sorprende que entre el 2023 y el 2024 un millón de peruanos se hayan ido del país para no volver. Un retorno a escenarios pasados y una constatación de la gravedad de la crisis en nuestro país, un Perú que cada vez nos ofrece menos oportunidades, peor calidad de vida y pésimas condiciones y servicios básicos. ¿Por qué se querrían quedar si muchos compatriotas no encuentran trabajo? ¿Por qué querrían vivir con miedo de ser asaltados cotidianamente? ¿Qué futuro imaginan para sus hijos aquí? ¿Alguno? ¿Ninguno?. Es muy duro ver cómo muchos ven que la respuesta a estas preguntas es migrar.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de resurgir como Nación, y la respuesta está precisamente en su propia gente. La misma amiga que sufrió el accidente nos cuenta que la gente de los alrededores se acercó a ayudar: le ofrecieron agua, consiguieron una silla, le ofrecieron abrigo, la acompañaron en un momento espantoso. Perfectos desconocidos dispuestos a ayudar. Y es de esta manera que encontramos gente así por todos lados. La señora del mercado que completa el monto de la compra del día a uno de sus clientes que anda pasando por un mal momento. El transeúnte que ayuda a cruzar la calle a un adulto mayor. Las mujeres del comedor popular que aún siguen cocinando a diario, a pesar de todo.

Y es que la buena onda está por todos lados. Nos toca potenciar esa energía y que sea más fuerte que todo lo demás para que salga victoriosa y con eso recuperar el país que tanto queremos.

