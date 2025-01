Un maestro de la ironía

Debo admitir que mi vecino Richard Arce tiene un sentido del humor exquisito. Este viernes leí una columna suya sobre Pizarro y al comienzo pensé que me encontraba frente a una persona muy iletrada (y hasta acomplejada). Pero luego me percaté que lo que había hecho mi vecino era una finísima parodia de un tipo de mentalidad absurda, desinformada y resentida, que lamentablemente todavía existe. Porque claro que uno no puede creer que Arce sea tan necio en negar a Pizarro como si un hijo negase a su padre o que también le niegue como el fundador de Lima.

Que sea tan desatinado de juzgar a un hombre del siglo XVI con los estándares del Siglo XXI. Que ignore que el 90% de la mortandad indígena fue por enfermedades importadas (viruela). Que ignore que el tributo indígena era un impuesto pagado al Estado tan normal como cualquier otro para sufragar gastos en caminos, administración, defensa, etcétera. Que ignore que el tributo indígena era un impuesto escalonado en base al ingreso de cada indígena y que era el único impuesto que pagaban estos, exentos de los otros que sí pagaba el resto de la población.

Que ignore que se importaron esclavos africanos porque la población local no tenía el mismo vigor para explotar el azúcar y algodón y no porque ya no existiesen indígenas vivos para hacerlo. Que ignore que la Corona española consideraba a los indígenas como súbditos suyos con derechos. Que ignore que Pizarro venció a los incas solo porque tuvo el apoyo masivo del resto de etnias indígenas. Que ignore que la mita fue una invención indígena, que se pagaba por ese trabajo y que los curacas indígenas eran quienes entregaban la mano de obra. Que ignore que la estatua de Pizarro la hizo adrede el escultor Charles Rumsey. Que confunda el propósito de un monumento erigido por una efemérides con el Lugar de la Memoria. Por todo eso me percaté de que Richard Arce no es un inculto, sino un sutil ironista… ¡Es la única explicación sensata y racional para entender esa columna!

