El cobro que han realizado un grupo de clínicas privadas por pruebas moleculares, tomadas por ellos, pero diagnosticadas gratuitamente por el Estado, es una de las noticias más reptilianas de la pandemia. Según la Contraloría, 18 clínicas cobraron S/7 millones por cerca de 20 mil de esas pruebas: un negociazo a costa del miedo de la gente y a vista y paciencia de la Superintendencia de Salud, que ha demostrado una pasividad injustificable.

Los centros de salud involucrados no han sabido explicar adecuadamente los cobros. Algunos ni han hecho el esfuerzo. En la clínica Jesús del Norte, según informa La República, han venido cobrando 400 soles por el test, pero como ellos no realizan el diagnóstico, sino que lo hace el Estado, básicamente han cobrado por hacer el trámite. Otras han cobrado hasta 560 soles por lo mismo, es decir, por un servicio que no incluye la parte esencial del test: el diagnóstico. Más de 500 soles por meter un hisopo a la nariz, enviar la muestra al laboratorio del Instituto Nacional de Salud y comunicar el resultado. ¿Los pacientes de las 18 clínicas involucradas estaban informados de ese detalle monumental? ¿Cuánto han marginado las clínicas con cada test?

Un simple jalón de orejas o el “no se aprovechen” dicho ayer por Vizcarra no es suficiente cuando esos cobros exorbitantes son un engaño que deberían calificar como enriquecimiento indebido o malversación de recursos públicos. Ante el festín descubierto, la reacción inmediata y mínima de estos centros de salud privados tendría que ser contactar a todos los clientes que pagaron de más y devolverles su dinero.

Lo que me sorprende es que luego no comprendan por qué la gente pide que el Estado tome control de las clínicas e insumos críticos para asegurar la salud de los peruanos. Son las mismas clínicas las que generan las condiciones para que esa parezca la opción más sensata.