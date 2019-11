Un fantasma recorre la política local: el del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja derecha se han unido en santa cruzada para convocarlo: Martha Chávez y Mulder, Solidaridad Nacional y la Coordinadora Republicana, los antiderechos y los beatos radicales. ¿Quién que no sea de ese círculo no ha sido tildado de comunista? El asunto es que esa cruzada es ridícula. Se han inventado un cuco. A diferencia de la época en la que Marx y Engels redactaron las líneas que parafraseo, Perú no vive una expansión de ese tipo.

El que crea lo contrario vive sumergido en la desinformación, víctima de la estrategia de miedo usada por la más rancia derecha. Dan risa y pena cuando afirman que si crees que el Congreso estuvo bien disuelto eres un comunista. Si piensas que el Apra y Fuerza Popular fueron responsables de ese desenlace: rojo. Consideras que un estudio de impacto ambiental es importante: ecoterrorista. Apoyas la reforma universitaria: marxista. A favor del enfoque de género: engendro de Soros.

No se puede tomar en serio a quien considere que el comunismo es la principal amenaza del país. En 2016, la gente votó mayoritariamente por PPK y Keiko, y Vizcarra, un pragmático resuelto, tiene un apoyo codiciado. Guzmán y Forsyth son los más voceados a 2021. ¿Y Mendoza? Debe ser de las izquierdas más moderadas entre los países vecinos. No me queda duda de que el establishment político peruano es el que más a la derecha está en el espectro político regional.

Lo que sí hay en el Perú es un electorado creciente que pide atención a sus necesidades más básicas, a la inequidad y a la injusticia, sobre todo en el sur, donde han demostrado estar más prestos a propuestas que busquen interrumpir el piloto automático. Reducir todo a comunismo es una simpleza e ignorancia injustificable.