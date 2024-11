Un desperdicio

Luego de la prepotencia con que la Municipalidad de Lima destruyó los espacios públicos que habían sido recuperados y cuidados por la Municipalidad de Surco, se anunció que las obras para construir la ampliación de la Vía Expresa Sur empezarían cuando menos en un año. Esto confirma, por supuesto, lo absurdo de las demoliciones prematuras de estos espacios urbanos, que ahora lucen destruidos, están sucios y son peligrosos para los transeúntes.

PUBLICIDAD

MIRE: ONG que impulsó a Pepe Julio Gutiérrez vuelve a la carga contra la minería formal

Además, han anunciado dos fases de obra y algunos de los parques destruidos ya se encuentran en la fase 2, con lo cual estos parques y espacios públicos podrían haber sido aprovechados hasta que realmente inicien la obra. Pero eso es mucho pedir para un alcalde cuyo único objetivo es hacer infeliz a la gente.

Dado que en la Municipalidad de Lima les gusta soltar ideas al aire sin realmente tener proyectos concretos, no sabemos cómo será el diseño de la ampliación de la Vía Expresa que quieren hacer. Lo que sí han comunicado es que quisieran empezar las obras cuanto antes, pero aún no han adjudicado el desarrollo de la obra. Dicen que como quieren hacerla rápido, entonces la obra ya no será como el zanjón, sino que están pensando hacerla al nivel del suelo, es decir, harían una simple pista.

Es una pena que no les haya interesado diseñar un proyecto vial que incluyese recuperación de espacio público y que permita atender varios de los problemas de la ciudad, como la congestión vehicular, la calidad ambiental y el acceso a áreas públicas. Sobra decir que los grandes proyectos de transformación urbana, con autopistas subterráneas que permiten generar mucho valor del suelo y potencian la economía local, están muy lejos de su visión.

PUBLICIDAD

Ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Cali, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires cuentan con infraestructura vial subterránea y les ha permitido ganar espacio público y tener una calidad de vida que, claramente, en Lima estamos lejos de tener.

Ojalá se atrevan a hacer una pista que también incluya algunas áreas verdes y que estas no solo estén en las bermas centrales. Ojalá hagan bien los diseños viales para que nadie muera atropellado. Ojalá ejecuten una obra que pueda ofrecer beneficios colectivos y que, por ejemplo, se extienda el Metropolitano o —como esto seguro les parecerá muy difícil de hacer— se incluyan líneas de transporte público en coordinación con la ATU. Ojalá. Mientras tanto, las extorsiones continúan, los asesinatos se multiplican, el miedo es constante y la vulnerabilidad se hace aún más presente.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO