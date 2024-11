Un deslucido APEC Ciudadano sin escuelas y universidades

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC 2024, que se celebra por tercera vez en nuestro país, congregando a 21 economías de países de la Cuenca del Pacífico que representan el 61% de la economía global —entre las que se encuentra el Perú—, es sin duda el evento del año y cuya programación fue trabajada a filigrana por sus expertos con bastante antelación, cuidando todos los detalles para asegurar su éxito, motivados en relanzar los objetivos de Bogor, ciudad de Indonesia donde se realizó el foro en 2010. Según lo expresado por nuestro canciller Elmer Schialer, se aspira a la creación de un área de libre de comercio e inversión a lo largo del Asia Pacífico.

En teoría, este acontecimiento al que acudirán los actuales presidentes de los Estados Unidos de América, Joe Biden (próximo a dejar el cargo), y de la República Popular China, Xi Jingping, posiblemente la última cumbre en la que coincidan, busca también integrar a la ciudadanía a APEC 2024 y con ese objetivo proyectaron garantizar su participación y el intercambio de opiniones en temas de común denominador para los países del Asia Pacífico, a través de actividades y presentaciones en escuelas y universidades, que lamentablemente se frustrarían por la cuestionada decisión del gobierno de Dina Boluarte de decretar en las fechas centrales del foro clases remotas para el sector Educación y feriados en los días subsiguientes. En buena cuenta, resultó en una semana perdida para el aprendizaje de niños y adolescentes, así como universitarios y, lo que es peor, en mi opinión, la indignidad del trato desigual y discriminatorio para ellos por parte del propio Estado, a la sazón anfitrión de APEC, pues tenían derecho a la discusión y el intercambio de ideas en asuntos que directa o indirectamente les afecta, sobre todo si se busca establecer políticas públicas en común para el bienestar y el desarrollo sostenido de los países miembros. Privar, en la práctica, a las escuelas y universidades de las actividades de APEC Ciudadano lo desluce, más allá de que se haya desarrollado una feria de emprendedores en Lima con 90 stands y de una actividad en el Congreso de la República, llamada “Reunión de Líderes Legislativos”.

¿Este lado de APEC Ciudadano con presentaciones en escuelas y universidades no era de estima para este Gobierno? La imposición de clases virtuales en abierto desconocimiento de la brecha digital en el Perú, con la excusa de necesitarse de vías libres para el tránsito de las comitivas participantes, no se lo cree nadie; para todos es claro que el Ejecutivo le teme a las marchas y protestas contra su gestión, no es capaz de lidiar con ellas. Su torpeza hace más grande el descontento popular.