-Fracasó este experimento de elecciones primarias del gurú Tuesta. ¡Ni los candidatos únicos arrasaron! Marco Arana obtuvo 500 votos. Verónika Mendoza y Humala arañaron el millar. Salaverry y Guzmán anduvieron por los 3 mil votos y Beingolea apenas por los 2 mil. Hasta los otrora partidos grandes son una sombra: Nidia se impuso con 8 mil votos en el APRA y Lescano barrió en AP con unos 14 mil. Ese demagogo populista de izquierdas no conoció a Belaunde e ingresó casi cuarentón a AP tras ser de Solidaridad. ¡FBT debe estar vomitando en su tumba! Podían sufragar 640 mil afiliados de partidos y apenas acudieron unos 55 mil (30 mil de AP).

-Me fue muy divertido leer ayer los desmesurados tuits de Carmen de Carlos de ABC en defensa de su corresponsal Paola Ugaz. Como lector de ABC, como periodista y como peruano tengo todo el derecho de cuestionar la cobertura de Ugaz sobre mi país. Mis críticas fueron objetivas, con nombres, pelos y señales. No se puede escribir tan alegremente de muchísimos “desaparecidos” que al final nunca desaparecieron. Ni solo entrevistar siempre únicamente a personajes de un solo lado progresistas o vizcarristas (Cairo, Cateriano, Lanegra y De Belaunde). Ni hacerle una interviú tan complaciente a Vizcarra. Y tal parece que sus coleguitas corresponsales y amiguitas tuiteritas María Luisa Martínez (de la radical TV árabe Al Jazeera y ex de Lúcar, para más señas) y Mariana Sánchez Aizcorbe (de la muy flojita Univisión y novia de García Sayán, para más señas) no entienden tampoco algo tan simple sobre su chamba. ¡Imagínense entonces como son sus despachos! Como también el coleguita “progre” Juan Ramón Zolla (solícito exempleado de una campaña fujimorista, para más señas).

-La caviarada aliancista (Siomi, Tuesta, AAR, Panfichi y Harold Forsyth) está de luto. Mal augurio es este descenso “íntimo” para su candidato “Yorch Forzay”.