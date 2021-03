Un Congreso más conservador

@CamilaBozzo1

Es un hecho ineludible e irresoluble que el próximo Congreso será abrumadoramente conservador y que la agenda por los derechos civiles, incluyendo los de la población LGTBI, será bloqueada por cinco años más. Según el último simulacro de votación de Ipsos, nueve partidos pasarían la valla. Basta con darles una mirada a sus antecedentes (siete están representados en el actual Congreso) para hacernos una idea de la agenda rancia que impulsarán.

Acción Popular no le dedica una sola línea al tema en su plan de gobierno; y Lescano ha reafirmado el conservadurismo férreo que mostraba desde que era congresista. No nos olvidemos de su iniciativa para eliminar el enfoque de género y su tan criticado proyecto para que las madres puedan dejar a sus hijos no deseados en “cunas salvadoras” (el objetivo era que no se despenalice el aborto).

Renovación Popular es, en la práctica, un partido confesional y lleva al Congreso una lista de candidatos “provida” y “profamilia”, como se autodenominan. Ellos defenderán con garras los “valores cristianos” que supuestamente se están perdiendo por culpa del progresismo caviar y libertino que quiere homosexualizar a los niños y sacar a las mujeres de la cocina.

Y aunque Renovación Popular le haya arrebatado buena parte de ese electorado a Fuerza Popular, el conservadurismo es parte de la esencia del fujimorismo. ¿Se los imaginan progres? A Keiko se le veía muy encorsetada en ese papel de liberal que asumió en 2016.

Victoria Nacional es un enigma, su plan no dice nada y Forsyth solo se ha pronunciado a favor de una modesta unión civil. Y qué duda cabe que Somos Perú, Podemos, Unión por el Perú y Frepap son conservadores. Los únicos partidos que tienen una agenda a favor de los derechos civiles son Juntos por el Perú y el Partido Morado.

Por ahora, olvidémonos del matrimonio igualitario, identidad de género, aborto, eutanasia y enfoque de género.