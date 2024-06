¿Por qué creen que hay tanta resistencia a la nueva ley para controlar a las ONG? Veamos. El acaramelado Percy Medina debe ser sumamente popular, dado que ha distribuido casi tres millones de dólares entre varios medios y ONG, según reveló Expreso ayer. Es que el generosísimo Percy es el “men” local de la intergubernamental IDEA Internacional y los demócratas “progres” gringos que ahora controlan USAID le proporcionaron US$7.3 millones para gastar en el lapso 2023-24 como una subvención a todo trapo para “promover los valores democráticos” (bastante gaseoso el propósito) en el Perú. De ese platal —que se lo sacan en impuestos al pobre gringo común y corriente en todo el planeta— es que el platudo Percy entregó a dedo unos dulces US$200 mil a RPP y US$32 mil a La República. ¿La razón por qué no abarcó a otras radios y diarios? Percy es caviar, así que lo de Mohme era lógico (y RPP hace rato que es incondicional con la caviarada). Pero lo que más llama la atención son el resto de beneficiados por este “Rico McPato” oenegero: La Encerrona de mi amigo Marco Sifuentes (US$104 mil. ¡Provecho!), Epicentro de la colombiana exmandamás de Canal 4 Clara Elvira Ospina (US$70 mil) y los chismosos de Ojo Público (US$53 mil), todos ellos caviares a más no poder. Aquí es evidente que no ha habido otra motivación que la simpatía política para regalar este dulce dinero y que así estos tres medios caviares puedan subsistir en la web.

Pero esta no es la primera vez que Percy maneja billetazos, pues antes también de USAID recibió otros US$7.5 millones y US$2. 3 millones. Allí magnánimo Percy no solo fue generoso otra vez con Epicentro, La Encerrona y Ojo Público sino también con los rojos de la Fundación Mohme, el Centro Bartolomé de las Casas y el IEP entre otros (ver https://www.idea.int/es/project/dialogo-politico-en-peru y https://www.idea.int/es/project/expresion-ciudadana-en-peru). O sea, Percy es el “sugar daddy” zurdo perfecto, pues ha manejado US$17 millones en total.