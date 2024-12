Un balance de 2024

2024 ha sido un año en el que se ha mostrado una vez más que la economía no se puede analizar sin tener en cuenta el contexto político. Con una presidenta con 3% de aprobación y un Congreso con una cifra similar, es casi un milagro que la economía haya avanzado. Veamos los datos.

Primero, la economía crecerá alrededor de 3%. Tengo claro dos cosas: por un lado, la base de comparación es baja, pues en 2023 atravesamos por una caída del PBI de 0.6%; por otro, no es suficiente para dinamizar la economía. El objetivo debería ser crecer por encima de 4% al año y de manera sostenida. Aun así, si esto último ocurriera, es posible que el bienestar no llegue a muchos. La razón es que el Gobierno no sabe cómo usar el dinero que recibe fruto del crecimiento.

Segundo, gracias al Banco Central, la economía peruana tiene estabilidad monetaria y cambiaria. La inflación se encuentra dentro del rango meta establecido por el Banco Central y el tipo de cambio ha mostrado una sorprendente estabilidad.

Tercero, el exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno se encuentra por encima de la regla fiscal, que establece que el déficit fiscal no puede ser mayor que 2.8% del PBI para este 2024. Sin embargo, la cifra real rondará 3.6% aproximadamente. Esto significa que en 2025 el Gobierno deberá ajustar sus gastos y/o elevar sus ingresos, algo que se ve difícil por tratarse de un año preelectoral.

Cuarto, las tasas de interés se han reducido a lo largo de 2024 y seguirán haciéndolo a lo largo de 2025. Para que esto se refleje en la tasa de interés activa, hay que agregarle el riesgo crediticio que representa cada cliente. Aquellos con buen historial crediticio sí notarán la caída de tasas.

Quinto, la economía mundial crecerá 2.6% en 2024, muy por debajo del 3.8% que creció, como promedio anual, entre 2010 y 2019. Esto es importante porque la economía peruana solo representa 0.34% de la producción mundial y, por ende, depende del desempeño de la economía mundial para crecer. Habrá que estar atentos a las decisiones que tome Donald Trump a partir del 20 de enero de 2025, día en el que asume el mando en Estados Unidos.

Sexto, la única forma de conectar el crecimiento, por magro que sea, con el bienestar de todos es a través de reformas estructurales en sectores como seguridad ciudadana, educación, salud, etcétera. Pero la experiencia histórica muestra que esos cambios no se pueden hacer cuando la credibilidad de las autoridades es casi nula. Para volver a crecer, se necesita antes volver a creer.

Séptimo, la corrupción, las medidas con nombre propio y la incapacidad de manejar el país han ahondado la crisis institucional que el país enfrenta desde hace décadas, en especial desde 2018. A partir de ahí, parece una competencia para ver quién lo puede hacer peor.

El problema de fondo aquí es que la credibilidad de la clase política es casi cero, y creo que eso es válido para cualquiera, no importa el color político. La población, con justa razón, está harta de todos. Eso me hace pensar lo siguiente: ¿importará quién gane en 2026? No estoy seguro de la respuesta. Lo que sí tengo claro es que en las condiciones institucionales y de credibilidad por las que atraviesa el Perú es imposible que las cifras presentadas se reflejen en el bienestar de los más vulnerables. Podemos pensar diferente, pero lo que no se puede permitir más es la corrupción, extorsiones, inseguridad y robos al paso, entre otros. Pareciera que estamos retrocediendo. Una pena.

