Estando ya próximos al aniversario del inicio del estado de emergencia, me puse a pensar en todo lo que ya no se puede hacer. Este año nos ha limitado de muchas libertades que a su vez nos permitían gozar de ciertos placeres de la vida. Uno de ellos, para mí, era ir al cine.

La última vez que pisé una sala de cine fue el 8 de marzo de 2020. Fui a ver la, entonces nueva, película de Guy Ritchie: The Gentleman. Poco sabía en ese entonces que sería la última película que vería en el cine.

Los tiempos han cambiado. Es cierto. Hoy, tenemos un catálogo de películas antiguas y nuevas, además de series de todos los géneros y rincones del mundo que podemos disfrutar desde la comunidad de nuestras casas. Pero no importa qué tantas suscripciones de streaming tenga, no es lo mismo a la experiencia de ir al cine.

Soy de aquellos que iban al cine una vez por semana, a veces hasta más. Iba tan seguido al cine que tenía la “Black Card” de Cineplanet, la cual tenía como mayor propósito el mediocre ostento de poder mencionarla. Iba con mis amigos, con mi enamorada (en caso hubiera), con mi familia y hasta solo. Podía ir sin compañía porque con frecuencia me ocurría que más que un plan social, lo que quería era adentrarme en la historia que se me presentaba en las imágenes en movimiento.

Extraño llegar un poco más temprano y oler ese mágico aroma que te lleva casi en automático y flotando a la confitería. Extraño pedirme mi canchita gigante y recargable con una gaseosa familiar que sólo me puedo terminar en esa circunstancia. Extraño la publicidad ya casi repetitiva de los anunciantes nacionales y los tráileres de las películas por llegar.

Extraño hasta lo malo de la experiencia. Tener que ir corriendo al baño para no perderte un segundo de la película porque no la puedes detener. Los niños que claramente tienen menos de 14 años y hacen bulla en una película violenta. El señor malcriado que contesta en medio de la película. El grupo de señoras que va en grupo y se la pasa conversando y preguntando “¿Quién es ese?” “Ese es el churro de Hugh Grant”, responden.

Por ahora, las salas de cine no están “Coming Soon”. Hay cosas más importantes en qué enfocarnos. Pero eso no me quita el deseo de pensar en el futuro. Ya sé cuál fue la última película que vi en el cine. ¿Cuál será la primera que veré?

