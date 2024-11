Un 2025 terminal para Cuba, Venezuela y Bolivia

Se viene un 2025 muy movido en Hispanoamérica e incluso no descarto que con Trump vuelvan los golpes militares en algunos países.

Por lo que viene amenazando Trump con esa alza de aranceles, lucha hasta militar contra el fentanilo y cierre de fronteras, por haber elegido una presidente muy izquierdista (su antecesor AMLO más era un populista) y por medidas internas terriblemente estúpidas (como esa elección de jueces por voto popular), se le avecina un año muy complicado a México, ya de por sí desestabilizado por la violencia del narco. Otro país cuyo régimen la va a pasar muy mal es Cuba —donde más mandan actualmente los militares que el Partido Comunista— al que seguramente los EE.UU. de Trump y Marco Rubio ajustarán mucho más.

Ya ahora mismo la situación cubana es horripilante por la caída estrepitosa del turismo, la inexistencia de petróleo y divisas y esos apagones diarios: Cuba está hasta peor que durante el llamado “periodo especial” tras el fin del subsidio soviético.

Ya no hay Venezuela a la cual exprimir, Rusia ya tiene suficientes gastos con su guerra, la ayuda mexicana no puede ser mucha y China no muestra ganas de adoptar a este hijo complicado. Tampoco ya existe un Fidel para legitimar al régimen y su mucho menos carismático hermano Raúl tiene 93 años. Tampoco la reciente válvula de alivio de la migración masiva juvenil hacia EE.UU. va a seguir tan abierta con Trump.

Y Venezuela muestra un cuadro similar al cubano. Sé que todos los años se pronostican las caídas del castrismo y del chavismo-madurismo, pero creo que el fin ahora sí está muy cerca para ambos.

Otro país hispanoamericano que va a tener un 2025 atroz es Bolivia, porque el tipo de cambio fijo y los subsidios a los combustibles ya son insostenibles, además que ya no hay gas para exportar. La izquierda gobernante se ha dividido y un fratricida Evo no deja de agitar las calles.

Vamos a ver si este régimen rojimio llega a las elecciones de agosto entrante (y si también va a respetar los resultados).

