La última de 2018

El año se cierra con una realidad alentadora: la frase “lucha contra la corrupción” ha cobrado por fin sentido luego de ser repetida como un simple eslogan durante años. Han surgido fiscales valientes y decididos, que se han enfrentado a gigantes y defendido sus posturas con solvencia, lo que no es poco en un país donde la justicia ha sido por décadas un títere de intereses políticos y económicos. El 2019 llega con casi todas las ex altas autoridades y varios ex funcionarios bajo investigación, con impedimentos de salida, bienes embargados o prisiones preventivas. Todos casos emblemáticos que dejan un mensaje claro a cualquiera que en el futuro pretenda actuar al margen de la ley: aquí nadie tiene corona.

Esa situación inesperada ha despertado una corriente positiva entre los peruanos. Inversamente a lo esperado, la repulsión ha conectado a una amplia mayoría con lo público. Han aparecido nuevas voces y líneas de opinión sobre los grandes temas que, hasta hace poco, solo eran debatidos en círculos diminutos y ombliguistas. Es un momento que impacta la correlación de fuerzas y escenarios electorales, y que deja a una ciudadanía bastante más activa. Crea, además, figuras inspiradoras para las nuevas generaciones de jueces y fiscales por venir.

De más está decir que no darles continuidad a los fiscales que han liderado este proceso es descabellado e indefendible. Pero ellos, a su vez, y justamente por la notoriedad que han ganado y responsabilidades que han asumido, deben tener cuidado de no dar pie a críticas que debiliten su función, como, por ejemplo, las surgidas por darle importancia exagerada al tuit del desatinado congresista Tubino. En momentos como estos, no hay que perder el norte.

*Agradezco haberme leído durante el año que se va. ¡Feliz 2019!