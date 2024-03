Los fantasmas de Putin y Trump estuvieron en la cumbre de países de la OTAN en París el pasado febrero cuando los líderes del bloque europeo mantuvieron un acuerdo de ayuda militar y humanitaria para Ucrania, así como un aumento de sanciones para funcionarios del régimen ruso. El presidente francés, Emmanuel Macron, trató de tomar el liderazgo que va perdiendo Biden a medida que progresa el proceso electoral en Estados Unidos, y sus declaraciones de no descartar el envío futuro de soldados de la alianza militar del Atlántico Norte a Ucrania fueron desechadas por la mayoría de los primeros ministros europeos.

Putin ha demostrado que tiene el camino despejado para proseguir la guerra sin mayor resistencia interna. En pocos meses ha eliminado a dos de sus grandes críticos: el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien “murió en un supuesto accidente aéreo”, y su principal opositor político, Alexei Navalny, “murió” en una cárcel de Siberia por razones desconocidas. Mientras tanto, el comité electoral inhabilitó a casi todos los candidatos que se postularon para competir con Putin, quien “ganó” las recientes elecciones con más del 80 por ciento de los votos para “demostrar” que tiene un gran respaldo popular. Todo esto ocurre mientras el ejército ruso ha logrado en los últimos días algunas victorias importantes en territorio ucraniano.

Trump, quien en este momento le gana a Biden en las encuestas, ha retomado su pasada postura sobre la OTAN. Literalmente expresó en un mitin a un gobierno aliado: “¿No has pagado? ¿Eres moroso?... No te protegería; de hecho, los alentaría (a los rusos) a hacer lo que quisieran”. Esta expresión podría ser tomada como parte de un discurso populista del delirante candidato si no viniese acompañada de la demora de meses, por parte del partido republicano, en apoyar un nuevo paquete de ayuda militar al gobierno de Zelenski.

Este retraso hace que el gobierno de Kiev sienta que el reloj, en caso de que Trump gane en noviembre, corre en contra de Ucrania y favorecería los intereses de Putin para quedarse con las cuatro provincias orientales de su país: Donetsk, Luhansk, Jherson y Zaporyia, además de la conquistada Crimea en 2014.

