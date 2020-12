En algunas regiones de Sudáfrica, cuando alguien hace algo malo, se le lleva al centro de su pueblo o comunidad y se le rodea por la tribu durante dos días enteros para decirle a la persona todo el bien que ha hecho en su vida. Familiares, amigos y miembros de la comunidad le recuerdan sus virtudes, sus actos de bondad y aciertos.

La creencia es que las personas son buenas, y que si bien cometemos errores, estos encubren un grito desesperado de ayuda y atención. La tribu se une en este ritual para promover que la persona se reconecte con su verdadera naturaleza. Existe la convicción de que la unidad y la afirmación tienen más poder de cambio que el castigo y la vergüenza. Esto se conoce como Ubuntu: humanidad hacia otros.

En el Perú, vivimos en una sociedad que está muy lejos de ser sana y amorosa. Estamos fragmentados, polarizados y con grandes dificultades para tender puentes sobre los abismos que nos separan. Somos críticos, prejuiciosos y estamos siempre convencidos de que el Otro es el que “no la ve”.

Todos coincidimos en que la solución es la educación, pero: ¿Somos conscientes de todos los tipos de ignorancia que existen? ¿Somos conscientes de cuáles son nuestros puntos ciegos? ¿Escuchamos realmente al otro? El debate es esa situación donde las discrepancias conducen al aprendizaje.

A veces pareciera que habláramos distintos idiomas. No nos estamos escuchando, solo esperando el turno para que nos escuchen creyendo que tenemos toda la verdad en nuestras manos. No es así. El cerebro humano tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Algunos tienen más desarrollado uno que el otro, y así como existe el cuerpo calloso que es ese puente que une los dos hemisferios de nuestro cerebro, así igual necesitamos puentes sociales para entender que las personas tienen distintas sabidurías y conocimientos que tenemos que empezar a ver. Esto solo se logrará con empatía y asertividad (no agresividad ni pasividad).

Como en Ubuntu, tengamos convicción que la unidad y la afirmación son agentes más poderosos para el cambio y la reconciliación. ¡Feliz Navidad y un mejor 2021!

