Turismo e inseguridad

Las encuestas de los últimos meses son claras en señalar que la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Y con razón: el deterioro es evidente. Sin embargo, el turismo aún no se ve seriamente afectado. Ojo, esto no pretende minimizar un problema que viene impactando duramente en la ciudadanía. Al contrario, es una llamada de atención sobre una crisis que, si no se controla, más temprano que tarde golpeará también a la industria turística.

A la ola de delincuencia se han sumado ataques con explosivos. En Lima hubo dos la semana pasada, y esta semana, otro más contra la Fiscalía de Trujillo. Ya el Reino Unido emitió una alerta a sus ciudadanos. Es cierto que hubo una confusión en el comunicado, pero el tema de fondo es que el mundo está atento. El riesgo está rondando al sector. Uno de los atentados con dinamita afectó un establecimiento hotelero en Lince. Y no olvidemos que Trujillo forma parte del circuito turístico más importante del norte: la Ruta Moche.

Basta que la violencia afecte colateralmente —no necesita estar dirigida contra el turismo— para que rebote en la prensa internacional y le aparezca a cualquier viajero que busque “Perú” en Google. Nuevamente, no significa que solo las víctimas extranjeras y no las nacionales nos preocupen, este problema nos vulnera a todos; pero, cuando un destino queda etiquetado como “inseguro”, remover ese membrete toma mucho tiempo y esfuerzo. Ecuador lo vivió el año pasado y le costó una oleada de cancelaciones de vuelos, cruceros y reservas hoteleras.

Sin ir lejos, a fines de 2022 padecimos un estallido de violencia que hizo que 28 de los principales países emisores nos pusieran travel warnings, desaconsejando visitar el Perú, lo que contrajo el turismo receptivo en un 90%. Y en las zonas de las revueltas, al turismo doméstico no le fue mucho mejor. Levantar esos warnings demoró más de un año. En ese lapso se dejaron de percibir más de US$1,000 millones. Fue catastrófico. ¿Queremos exponernos a que se repita la debacle justo en el año en que proyectábamos volver a las cifras prepandemia?

Es imperativo que desde el Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Congreso se demuestre liderazgo y, sobre todo, resultados. Esto va más allá de hacer un llamado a que se refuerce la seguridad de los corredores turísticos. Si el país es inseguro para los peruanos, también lo será para los turistas, sin importar cuán maravillosos sean nuestros atractivos. ¡Este desborde tiene que frenarse!