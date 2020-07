Considerando que el turismo ocupaba, hasta 2019, el tercer puesto entre los mayores generadores de divisas de la economía peruana y que actualmente es uno de los sectores más vapuleados por la pandemia, preocupa que el Gobierno haya tardado tanto en presentar un planteamiento claro para su reactivación.

Y no es que le hayan faltado ideas, pues los actores principales de la industria hotelera local no han cesado de proponer alternativas prácticas que –al menos mientras siga vigente el cierre de fronteras en casi todo el planeta– les permitieran afrontar la catastrófica situación en que se encuentran; no obstante, en las altas instancias de decisión parecían permanecer impertérritos y ajenos al drama de un rubro de negocios que, conviene recordarlo, da empleo, de manera directa o indirecta, a alrededor de un millón y medio de peruanos.

Los 500 millones de soles que se han anunciado para garantizar créditos del sistema financiero beneficiarán a unas 20,000 pequeñas y microempresas, que incluyen restaurantes, hospedajes, agencias de viajes, empresas de guiado (tours), producción y comercialización de artesanía, y transporte interprovincial. Estos constituyen, sin duda alguna, un primer paso, importante, pero de momento solo el primero. Tal como evoluciona la crisis del COVID-19, falta recorrer todavía un buen trecho para sacar de la condición de cuidados intensivos, en que hoy se encuentra, a lo que en buena cuenta es una de nuestras industrias estrella.

De hecho, el turismo mundial viene experimentando la peor caída de su historia, pero el país no puede resignarse a esta fatalidad. Es esencial que el sector sobreviva a la emergencia, y para ello se necesita un canal de diálogo permanente entre el Estado y el sector privado que se ponga como objetivo encontrar salidas viables que, sin atentar contra la seguridad sanitaria, permitan que el Perú mantenga su competitividad y atractivo cuando las fronteras se reabran. Salvemos lo que, para nuestro país, ha sido históricamente la gallina de los huevos de oro.