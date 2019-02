Si el ‘Tucán’ hubiera gobernado

Esta semana, Luis Bedoya Reyes –el ‘Tucán’– cumplió 100 años en envidiable estado de salud física y mental. Recibió un merecido homenaje con presencia del presidente de la República. Pero tal vez el reconocimiento que aún se le debe es poner su nombre a la Vía Expresa que él construyó. Tuiteé la sugerencia hace semanas y alguien respondió que está prohibido poner nombres de personas vivas a vías. Entiendo, así lo ordena un decreto supremo, que el ministro de Transportes y Comunicaciones puede derogar fácilmente.

Otro tuit mío a propósito del centenario de Bedoya fue que, si él hubiera ganado la elección presidencial de 1985 –en lugar de Alan García– no solo no hubiera perpetrado las desastrosas políticas alanistas que nos llevaron al borde de ser un Estado fallido, sino que quizás hubiera implementado (muchas) de las reformas estructurales que hizo Alberto Fujimori, con la diferencia de que jamás habría pisoteado la Constitución ni violado los derechos humanos.

Hubo reacciones de todo tipo a mi tuit. Desde “pero no fue así” (y no podría haber sido de otra manera) hasta cuestionamientos al acierto de mi especulación (hubiera hecho mal gobierno, decían, dando diferentes razones). Obviamente, no fue así y no se puede cambiar. La cuestión es qué aprendemos de lo que pudo ser porque la historia es contingente. Fue como fue, pero pudo ser diferente si hubiéramos elegido otras opciones. Lo segundo –cómo hubiera sido su gobierno– sí abre una discusión mucho más rica. Creo que hubiera sido reformista por sus convicciones y su destreza política. Hay quienes creen que el obstruccionismo de otros partidos lo hubiera impedido. Quién sabe. Yo, por mi parte, me ratifico: no solo hubiera sido mejor que Alan, también que Fujimori.