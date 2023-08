Imposible celebrar mejor un aniversario. Ayer, 7 de agosto, Universitario de Deportes cumplió y festejó a lo grande sus 99 años de vida institucional. Derrotó a Melgar, club que los acompañaba encabezando la tabla, en la siempre difícil plaza de Arequipa. También se desprendió de Cristal, que empató en Tarma ante ADT.

La ‘U’, que hoy es solitario líder del torneo, también se muestra como el mejor equipo, junto a Cristal, que lo sigue de cerca. Es evidente que el triunfo cumpleañero es muy valioso, pero tendrán que ratificarlo en las siguientes fechas, no perdiendo el paso. Asimismo, el empate de Cristal es muy importante, solo opacado por la victoria de los nuevos punteros absolutos. En las siguientes fechas, este punto conseguido podrá tomar mayor relevancia, en la medida que los cerveceros sigan luchando el primer lugar.

Sin duda que, para llegar hasta aquí, la administración ‘crema’, que encabeza Jean Ferrari, tiene un mérito; y, por supuesto, el técnico Jorge Fossati y la plantilla de jugadores, también. Ellos son los principales protagonistas del momento que vive la institución. La ‘U’, que tiene en su palmarés veintiséis títulos nacionales, aspira a una nueva copa al final del presente año, un campeonato que les es esquivo desde hace casi diez años.

Pero la gran tarea pendiente no es la de hace una década, es la de siempre: trascender a nivel sudamericano, ganando alguna de las copas en disputa. Allí debe radicar el crecimiento en lo deportivo; de no ser así, ¿para cuándo? Si no, lo demás podrá seguir siendo casi una perita en dulce, por el enorme presupuesto que manejan, comparándolo con los demás clubes locales. Entonces, a festejar, pero a trabajar para lograr cosas más importantes. Lo mismo calza para Alianza, Cristal y demás instituciones llamadas grandes.

El Clausura va madurando, y tal parece que la pelea por el título se centrará en lo que hagan Universitario, Cristal y Melgar. No está descartado Alianza Lima, pero deberá asimilar el cambio de técnico, y encontrar, a su vez, un mejor rendimiento en sus individualidades para la suma en el equipo. Como sorpresas figuran ADT y Garcilaso, conjuntos de altura, que, con buenos jugadores, pueden hacerse muy fuertes en condición de local.