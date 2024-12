Triptanes: Una revolución en el tratamiento

Hacia finales de los 80 aparece una publicación en el New England Journal of Medicine sobre un nuevo compuesto para el dolor agudo de la migraña. No era un antiinflamatorio ni un ergotamínico, se trataba de un nuevo producto, el GR – 43175 que luego conoceríamos como Sumatriptan.

Se dio inicio a una nueva era en el tratamiento de la migraña con un producto que actuaba a nivel de los receptores de Serotonina bloqueando indirectamente la acción del CGRP, el enemigo del paciente con Migraña. Dos científicos, Goadsby y Edvinson, habían descubierto años antes que esta proteína (neuropéptido) que todos tenemos en el cuerpo, era la causante de toda la cascada de eventos que generan finalmente el dolor de cabeza en los episodios de migraña. Solo en los pacientes con migraña es que este neuropéptido causa el problema.

Fue tal el éxito del Sumatriptan, que luego vinieron otros como el Rizatriptan, Zolmitriptan, Naratriptan, Eletriptan constituyendo lo que hoy conocemos como: los triptanes.

Eran más rápidos que los tratamientos conocidos, más potentes, cortaban el ataque en pocas horas y el paciente regresaba a sus labores diarias. Una maravilla. Como todo medicamento, no estaba exento de efectos colaterales, siendo el que más asustaba un dolor en el pecho. Se aprendió y explicó al paciente que esa sensación no tenía que ver con su corazón sino con una contracción momentánea de los músculos del esófago y asunto resuelto.

Los triptanes que vinieron luego del Sumatriptan tenían menos efectos colaterales y son los que se usan en la actualidad para el dolor agudo de la migraña.

Pero como todo en la vida, nada es perfecto. Estos productos tenían algunas contraindicaciones de uso. Los triptanes no se deben usar en pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria o antecedentes de infarto, ya sea cardiaco o cerebral. Tampoco deben usarse en pacientes con hipertensión arterial no controlada. Entonces, se tenía que buscar una alternativa de tratamiento que pueda usarse en esta población de pacientes. Y es así como nació el Lasmiditan, un triptán que no afecta las arterias coronarias que irrigan el corazón. Pero, lamentablemente causa mucha somnolencia por lo que hay que tener cuidado cuando se usan durante el día si es que uno maneja automóvil o tiene trabajos de riesgo.

Pasarían casi 30 años desde el advenimiento de los triptanes para que llegue un grupo de medicinas que puede usarse en todos los pacientes con migraña: los Gepants.