Yo no soy maestra, pero sí soy la profesional que soy gracias a todos los profesores que no solo me brindaron un poquito de su sapiencia, sino que me ayudaron a seguir trabajando en mi propósito, porque como dice Antonio en la película Vivir es fácil con los ojos cerrados: “La gente aprende cuando quiere, cuando encuentra una motivación”. Bajo esa mirada, quiero aprovechar estas líneas para dedicar un breve, pero significativo tributo a los docentes de educación superior.

Especialmente, a los docentes de los institutos y escuelas porque son los que permiten a los más de 628 mil estudiantes que estudian en esta categoría, superarse cada día, pero también a conseguir mejores oportunidades laborales, una problemática que afecta a más de 81% de la PEA más joven en el país.

Según Asiste Perú existen alrededor de 30,000 docentes que laboran en institutos y escuelas de educación superior. Del total, el 53% (16,000 docentes) se encuentran en instituciones privadas, y el 47% (14,000 docentes) en instituciones públicas. Todos ellos con una responsabilidad muy importante y es brindar las mejores herramientas para que tengamos un país más competitivo. Pero también más creativo e innovador.

Justamente, existe una tarea titánica en lograr que los mejores profesionales de las empresas se inserten en la fila de la docencia, porque no todos son docentes a tiempo completo. Nosotros, como Zegel, IDAT y Corriente Alterna contamos con “Enseña con Nosotros”, iniciativa que no solo busca atraer talento, sino que también ofrece la oportunidad de que profesionales sin experiencia previa en la enseñanza puedan ejercer como docentes, tras brindarles los conceptos básicos necesarios para su inserción efectiva.

La “Línea de Desarrollo Docente” (LDD) es otro pilar fundamental de nuestra estrategia que busca mejorar continuamente la práctica docente a través de la ruta formativa y la ruta de acompañamiento. La primera ofrece cursos asincrónicos y sincrónicos; la segunda, proporciona asesoramiento grupal y oportunidades de intercambio colaborativo, permitiendo a los docentes mejorar su performance con el apoyo de especialistas

Por otro lado, también otorgamos el “Premio a la Excelencia Docente”, destinado a los profesores que destacan en sus evaluaciones de desempeño. En 2024, los ganadores de este premio fueron Mercedes Celestino, Eduardo Gómez y Flor Torres, a quienes particularmente celebramos hoy, porque enseñar va mucho más allá de una hora de clase, también hay mucho de integridad, dedicación y valores.

Lo cierto es que la labor de los docentes en las escuelas de educación superior técnica es relevante para el desarrollo económico y social. En Zegel, IDAT, Corriente Alterna e Innova Teaching School estamos comprometidos con la excelencia educativa y reconocemos el invaluable aporte de nuestros docentes los 365 días del año. ¡Feliz día del Maestro!