No la tiene fácil el Ejecutivo en su probable reclamo de inconstitucionalidad de esta reciente norma congresal que limita la cuestión de confianza, pues se necesitan cinco votos para ser aprobada. Recordemos que el TC consta de seis integrantes, pues el séptimo de ellos (Ramos) falleció hace poco tiempo. De esos seis, los tres que componen el bloque de izquierda (la comunista Ledesma, el caviar Eloy Espinoza Saldaña y el sumiso Miranda) votarían seguramente por el oficialismo contra el otro bloque liberal (Sardón, Blume y Ferrero).

Tendrían que pasarse dos del segundo bloque para llegar a una votación 5-1, algo muy improbable. Y ojo que me dicen que Espinoza Saldaña está sumamente delicado de salud (al parecer, una fibrosis pulmonar. Corren rumores de que incluso está internado. No le quiero nada, pero le deseo que se mejore), por lo que tal vez ni siquiera esté despachando. Por allí no faltará alguno de esos abogados siempre oficialistas (tipo los otrora fanáticos vizcarristas Omar Cairo y Luciano López o la insoportable RMP) que dirían que solo bastan cuatros votos porque alegarían aquí solo sería modificar un precedente o hacer una interpretación, pero esa posición es insostenible.

Lo más probable es que el próximo TC sea quien examine ese reclamo, ese que se supone va a ser elegido en diciembre, siempre que la izquierda y la caviarada no vuelvan a abortar el proceso en marcha con otro golpe, como ese dado por Vizcarra, con la complicidad activa de Salvador del Solar (que me chismean que anda por España buscando afincarse y que manifiesta siempre arrepentimiento por haber sido “la lornita” del “Lagarto”), el difunto Dammert (ese del balón a 12 soles), la Huilca y la Foronda; los penosos militares de la foto infame; gran parte de los medios; la dirección y gerencia de El Peruano y cuatro tribunos del TC (el ponente Ramos, Miranda, Ledesma y Espinoza Saldaña).

