La primera encuesta en Colombia arroja 52% para Hernández contra 45% el chavista. Me parece que a Petro le va a pasar lo mismo que a Keiko en el 2016, que ganó también con 40%, pero luego no pudo remontar el todos contra ella.

-Solo la hipercaviar PUCP podía colocarle una sentida nota necrológica en EC al juez CIDH Cancado, ese ampuloso ‘progre’ brasileño que no solo votó contra el Perú en el caso de los penales sino que comparó a los terroristas con la heroína francesa Juana de Arco. Solo un descaminado ideologizado pudo afirmar eso.

-Me encantó cómo ayer Villa Stein vapuleó a Salas Arenas y a César San Martín (“porque es de izquierda ha hecho lo que ha querido” y “sigue dictando injusticia”) y al plagiario Eloy Espinosa-Saldaña (“no sabía redactar” cuando fue su secretario) ayer en Expreso.

-Gracias a una reciente nota en La República y a su redactora Daniela Odar he descubierto que he estudiado un máster en periodismo, pero que no soy periodista. ¡Plop! También me he enterado que continúo trabajando en la radio (y Odar escribe allí “el conductor de radial”, ¿qué será eso? ¿Se referirá al radial, a esa máquina que se usa para cortar objetos muy duros? ¡O sea, soy operario de un radial!), que tengo el título de doctor y que no fui jamás director de un diario (Correo), subdirector antes de otro (Expreso) ni que trabajé en TV (Plural TV, Latina y Willax). ¡Plop!

La degradación del nivel de los jóvenes que trabajan ahora en periodismo es preocupante. ¿Qué pasa con la Bausate? En mi época –y ya hablo como viejo– ni el más nuevo de los practicantes hacía una nota así de deficiente (y el editor les corregía).

Ni Sigrid Bazán redactaba este brulote (y eso ya es mucho decir). ¡Apuesto a que Odar votó por Castillo! Mohme, págale más a tu gente porque “if you pay peanuts, you get monkeys”, como sostienen los gringos. Como castigo, que Odar lea El periodismo en el Perú de Raúl Porras Barrenechea para que se ilustre alguito.