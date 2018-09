Tres sacudidas desde el Congreso

1. Es una excelente noticia que en la Comisión de Constitución hayan corregido el disparate de plantear que sea el Congreso quien designe a los jefes de la ONPE y el Reniec. La reacción de alerta fue unánime y parece que nadie tuvo siquiera la intención de defender el intento de que el fujimorismo se haga del control de ambas autoridades electorales. Sin embargo, no deja de ser increíble que esa propuesta haya pasado los filtros mínimos de análisis técnico y político que las comisiones del Congreso deberían tener al elaborar los dictámenes que se llevan a debate. Este era un tema que por su envergadura llamó la atención de todos, pero así es como muchas normas, aprobadas sin una atención debida, aparecen luego con sorpresas inesperadas. Por eso siempre se tiene que leer hasta la letra más chiquita.

2. Otra buena noticia. Ayer se dio la primera votación para la aprobación de la autoridad del transporte urbano para Lima y Callao. Los municipios provinciales pierden una de sus principales competencias, pero la medida no podía esperar más. Eso sí, se viene una confrontación con el Gobierno Central de desenlace impredecible. En el transporte hay poder y dinero.

3. ¿En qué realidad vive el presidente del Congreso para creer que la reforma política puede esperar tres años? No solo se trata de la no reelección de congresistas, una medida populista que no traerá ningún beneficio, pues la tasa de reelección en el Perú es baja y nunca ha sido un problema, ni de la bicameralidad y el financiamiento de partidos políticos, que me parecen los asuntos más relevantes de los propuestos por Palacio. También se trata del redimensionamiento de los distritos electorales para mejorar la representatividad, comenzando por Lima, donde nadie tiene certeza de quién es su congresista. Nada de esto puede esperar.