Tres puntos de Oxígeno

Minutos finales en el Monumental, Manicero acaba de fallar un penal y Siucho una muy clara, la angustia se respira. Panta da 2 minutos de descuento, el final se celebra con euforia y alivio. La ‘U’ deja el penúltimo lugar y supera a Ayacucho y Comerciantes. Llega a 12 puntos, producto de dos triunfos ante los de Cutervo y seis empates en once partidos. Luego de perder el clásico, necesitaba ganar con urgencia para callar los rumores de conflictos y desunión.

En un partido en el que no iba tener a Vargas, Vásquez y Quintero era clave que aparezcan otras individualidades. Manicero termino siendo ese hombre decisivo. Después de ocho meses sin jugar por una rotura de ligamentos de la rodilla, el enganche mostró que puede tener la llave para encaminar el ataque de la ‘U’. En el clásico, durante 60 minutos, mostró algo de esto y unido al panameño, tienen que darle el gol que tanto necesita.

El año va ser complicado para la ‘U’ pero mientras el grupo siga comprometido con Troglio como ha mostrado estar, va poder respirar tranquilo y no asustarse con el fantasma del descenso. El once que jugó contra Alianza es un equipo superior a lo que pueden presentar los equipos que van a pelear abajo. El tema fundamental es fortalecer lo anímico y sostener lo futbolístico, para eso Troglio tiene que estar sereno y no mirar fantasmas afuera.

El triunfo de ayer era imprescindible y los jugadores lo sabían. A los que hay que avisarle es a los hinchas. Ese canto frecuente que dice que estarán en las buenas y en las malas, hay que llevarlo a la práctica cuando en situaciones como esta, el equipo realmente lo requiere. El respeto grande a los 3,945 pagantes de la tarde de sol dominguera. A los demás hinchas un mensaje: Su equipo los necesita más que nunca.