El tremendo Juez

Hola, hermanitos, acá pues, ideando otro plan de fuga, el primero no me funcionó, pero al menos salí a España y con los gastos pagados, porque yo no gasto de mi plata ah, para eso tengo hermanitos, gorditos, flaquitos y viejitos, al Mundial me fui mismo hincha israelita, sin plata mía. A propósito, yo solo no me voy a prisión, conmigo se van mínimo ocho, yo los conozco, Mocho, Moncho, Cholo, Rodolfo, Pololo, Otto, Tom y Toto. Qué buena vaina acusarme a mí, que he dictado charlas anticorrupción, que conozco el PJ por dentro, no pues, hermanito, están muy equivocados. Ser amoral, antiético, antihigiénico no es delito, que me demuestren con leyes, códigos y otras yerbas que soy culpable de algún hecho o circunstancia jurídica que he cometido dolo, yo soy catedrático, jurisconsulto y miembro activo de la corte interamericana del Chim Pum Callao. Y para que quede claro, a mí no me han capturado, yo me he entregado. Así que exijo que me depositen los 40,000 de recompensa y nada de rebajitas.