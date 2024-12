Tortas Harvey

-Ayer comentaba aquí que el fin del instrumentalizado Eficcop, tras el retiro definitivo de la polémica fiscal Marita Barreto de su jefatura, era una magnífica noticia. Hoy me encuentro con otra estupenda nueva, que es el pase al retiro del politizado policía Harvey Colchado, un personaje de aires siniestros que estuvo al mando de muchos operativos prepotentes. Que Gino Costa y RMP estén chillando por su salida es un buen síntoma de que la medida es positiva, pues esa Diviac comandada por Colchado parecía una policía política. Claro que no hay que cantar victoria, porque es muy probable que Colchado acuda con un amparo al Poder Judicial, ente capturado hace poco ya totalmente por la caviarada con esas recientes elecciones en las cabezas de las cortes Suprema y Superior, para que algún juez lo reponga en la policía con uno de esos fallos insólitos a los que la caviarada nos tiene ya curtidos. Seguramente ahora Colchado incursionará en la política, probablemente buscando alguna senaduría de la mano de la caviarada y la ingenuidad del “electarado” y los medios. De no tener éxito en la política, Harvey debería entonces montar una panadería y dedicarse a hacer tortas, menester para el cual demostró habilidades singulares, sacando cachita.

-Ni RMP, tan defensora de Vizcarra últimamente, va a poder rebatir la culpabilidad de Vizcarra cuando estamos viendo que una larga fila de implicados están testificando en su contra. No es la palabra de Vizcarra contra otra de un solo expositor, sino contra una pluralidad de testimonios que coinciden en todo detalle y que le sepultan. Vizcarra no es tonto y a estas alturas debe de ser plenamente consciente de que le va a ser imposible evitar ser condenado, por lo que hay que tener cuidado que huya y se proclame un perseguido político. Ojo que Vizcarra mantiene una muy buena relación con el actual presidente boliviano Arce, para quien incluso hizo gestiones para conseguirle una avioneta que lo trasladó de Lima a Ilo cuando era ministro de Evo.