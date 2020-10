TORPEZA: Proyecto de “Ley que Protege de la Usura a los Consumidores del Sistema Financiero”, lanzado como una daga contra todos los consumidores, para recortar los créditos, hacerlos aún más inaccesibles y destruir el ahorro, con la absurda y vomitiva receta del control de precios (topes), que solo genera aberración antitécnica y flagrante inconstitucionalidad.

Los bancos se defenderán manejando el margen, pero la TORPEZA logrará que la economía se comprima y desmonetice y que todos nos volvamos más pobres.

ASALTO: Ley que reincorpora a 14 mil maestros que fueron cesados por no aprobar la evaluación que se les tomó o porque, simplemente, se negaron a someterse a ella, afectando a los niños más pobres.

Habría sido mil veces mejor que el jueves pasado 107 congresistas hincharan por la selección de fútbol y no desaprovecharan esa distracción para convertir, casi subrepticiamente, un empolvado dictamen en la ley del ASALTO que perfora y lastima, sin misericordia, el mérito, el propósito y la razón de ser de la educación.

Además del fin de la meritocracia en la educación pública, se arrancará el dinero a los niños para pagar no solo la reposición de 14 mil adultos bien cesados, sino también las falsas deudas, no debidas ni acumuladas, todo ello con el dinero de todos nosotros, los contribuyentes. Esto es un ASALTO y, por donde se le mire, un acto inmoral de utilización de fondos, de otros, para darlos a individuos que no tienen la mínima capacidad comprobada para ejercer el magisterio. Aquí calza: con dinero ajeno se traiciona en sede diabólica (el Estado).

Sería infinitamente mejor que no hagan nada. Dedíquense al canotaje, a la caza submarina o a deshacer todo lo que hagan.