Queda evidente la mala fe habitual de este gobierno al filtrar la carta reservada que Confiep le envió a la ministra de Trabajo sobre las medidas dolorosas y necesarias que se van a tener que tomar sobre el empleo, pues la única alternativa a estas es la quiebra, aunque genios o demagogas como Indira Huilca o Carolina Lizárraga no lo entiendan en sus cabecitas (si no, que le pregunten al izquierdista Mohme por sus inevitables medidas laborales tomadas en LR). Ya tengo años en esta actividad y a mí no me vienen con cuentos de que esto no fue intencional. Así se crea demagogia y se distrae a la gente de los errores propios con un villano perfecto a mano. Desde su conversación grabada sobre Tía María con los revoltosos, esta filtración reitera una vez más que a Vizcarra y su combo les repele la gran empresa, que son infidentes por politiqueros y que muy poco se puede esperar de ellos.

-Apadrinados por ese gran titiritero del sector médico izquierdista que es Óscar Ugarte (exministro y gran amigo de Alan) y con la venia de Vizcarra, los rojos han capturado el aparato de salud. ¡Ya estamos viendo que poco valen en la cancha! Por lo pronto, Matuk debería renunciar por su tremendo error con las salidas divididas por sexo por “exceso de igualdad”, “estrategia de género” y “rechazo al patriarcado”. Ya estuvo bueno de aguantar tanta majadería demagógica “progre”. ¡A su casa! Pero, claro, Matuk es rojo, así que no pasará nada.

-Veo asombrado que hasta las otrora incondicionales oficialistas Mávila, Sol y RMP están criticando a Vizcarra. ¿El viento cambia?

PD: -A Rafael Correa y su gente les han condenado por COHECHO, no LAVADO DE ACTIVOS, por los aportes ilegales a su partido. Y fue A CAMBIO de obras. Ecuador les da así una lección a nuestros fiscales, jueces y periodistas peruanos.