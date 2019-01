Al toro por las astas

Diversas explicaciones se han expuesto para justificar por qué el presidente Martín Vizcarra no fue escrupulosamente honesto y preciso al responder sobre los servicios que su empresa familiar prestó al consorcio que lideraba Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica. Que no mintió pero pudo ser más concreto pero le falta experiencia política, que si no había cometido delito para qué tenía que ahondar en el tema, que hubiese sido seguirle el juego al fujimorismo, que es lógico porque cualquier asociación con Odebrecht hoy despierta suspicacias y Vizcarra quiso evitarlas porque además considera la información intrascendente.

El punto es que al haber hecho de la lucha anticorrupción su bandera y de la transparencia un eslogan, Vizcarra debió contarlo todo y de una.

Mas allá de la posibilidad de que un presidente de la República en ejercicio pueda ser o no investigado y/o procesado, lo que más se le reprochó a Kuczynski cuando saltaron los vínculos en Westfield y la constructora brasileña fue precisamente el necio y reiterado ocultamiento de la verdad.

A la popularidad del actual mandatario le cayó de perlas el escándalo de Chávarry, así como la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho. Ha tomado partido nuevamente en sintonía con la calle. Sin embargo, una desgracia como el aniego y la inundación en SJL podría ser una prueba de fuego para demostrar su capacidad de gestionar y atender pronta y eficientemente una emergencia.

No hablamos de interactuar con los afectados y disponer la entrega de ayuda. Tendrá que contarnos por qué Sedapal se demoró en atender los anuncios de la tragedia, decir toda la verdad sobre la responsabilidad que le compete y manejar el debate sobre la eventual privatización de la empresa de agua potable. Que dé la talla.