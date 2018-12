El tiro por la culata

- Confieso que pensé que García tenía asegurado el asilo en Uruguay tras haber dado un paso tan arriesgado y sin retorno, impresión que se reforzó con las versiones de que Uruguay fue el único de los países latinoamericanos consultados que aceptó que García ingrese a su embajada y que incluso el mismísimo embajador le trasladó a esta. Montevideo podía capear sin problemas un enojo peruano, tanto porque su diplomacia está más orientada al Atlántico que al Pacífico, como que su comercio con Perú se concentra en unas modestas ventas de arroz. Tampoco García llegó a constituir un ‘issue’ en la política interna charrúa. Llamaba la atención que García pidiese asilo en un país tan izquierdoso, más aún sin una fundamentación muy consistente de persecución política, pero uno supondría que tendría muy poderosas ‘palancas’ allá como para buscar refugio por esas costas. Tabaré Vázquez, que encima ya está de salida, bien podría ignorar a Vizcarra, Vargas Llosa, Cateriano, Arana, etc., y firmar el asilo antes de irse a dormir sin problemas. Raro que le haya salido tan por la culata el tiro a García, lo que indica que ya no tiene ni el peso ni los reflejos políticos de antes. Me imagino que pronto le viene una detención domiciliaria por este intento de asilo.

-Indignante resulta leer por allí que alguien que trabajó estrechamente con Villarán critique a otros porque están poco dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad en la crisis evidente que el Perú atraviesa por la corrupción... Me imagino que mucha responsabilidad se tendrá también que aceptar si uno laboró para esa misma municipalidad villaranista que firmó multimillonarios contratos lesivos y corruptos con Odebrecht y OAS casi al mismo tiempo que esta recibía millones de estas. Menos frescura para pontificar, por favor.