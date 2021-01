Se está forjando un movimiento muy capitalino contrario a las medidas para combatir el virus, compuesto por actores políticos, empresariales y sociales, con notorio respaldo de quienes dudan de las vacunas y hasta de la existencia del mismo virus. Es una molotov compuesta por políticos derrotados, libertarios y negacionistas.

Ayer leí un texto viral que calificaba las medidas adoptadas por el gobierno de “tiranía sanitaria”. Leo también que califican el toque de queda como un “toque quiebra” y me entero de que el castañedista ultraconservador López de Aliaga convoca a una marcha contra la cuarentena. Dicen que la ineptitud del gobierno es terrible. Pero, una duda, ¿a qué gobierno se refieren? ¿Al de PPK, Vizcarra, Merino o al del poeta que ni 90 días tiene con la banda puesta? ¿Al Comando Vacuna? ¿O se refieren a los gobiernos anteriores que nos dejaron con solo 100 camas UCI?

Habría que ser muy ingenuos para no ver que detrás del cargamontón hay una maniobra articulada de quienes quedaron relegados luego de sus errores políticos. Están aprovechando un momento difícil para empujar sus agendas y ganar el espacio perdido. En el esfuerzo han logrado arrastrar a personas bienintencionadas y verdaderamente preocupadas por sus trabajos. A estos últimos los entiendo.

La situación no podría ser más difícil. Es indeseable. Ya sabemos que somos un país precario, con infraestructura menesterosa y sin capacidad de acción que con cada cuarentena se vuelve más pobre y con más gente desempleada, pero qué esperan que haga el gobierno. ¿Dejar morir a la gente para no perder algunos puntos de PBI? Sí, es una situación terrible, pero vestirse de general sabiondo luego de la batalla no ayuda, menos si no tienen idea de lo que hablan o lo hacen para defender su caso individual. La crítica destructiva estorba. Necesitamos dar paso a la solidaridad, empatía y espíritu de comunidad.