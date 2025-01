TikTok: Caída y regreso

Sábado 18 de enero del 2025, 23.59 horas. Un mensaje aparece a los usuarios de TikTok que intentan ingresar a su aplicación desde USA. “Lamentamos informar que una ley en Estados Unidos que bloquea TikTok entrará en efecto el 19 de enero y nos obligará a suspender nuestros servicios temporalmente. Estamos trabajando para reinstaurar nuestro servicio en Estados Unidos lo antes posible, agradecemos tu apoyo. Por favor, mantente al tanto”.

La orden de bloquear el acceso a los usuarios a TikTok viene desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó en abril de 2024 una ley que prohibía el funcionamiento de la plataforma a menos de que ByteDance la vendiera a un comprador neutral. Un tema de geopolítica (la vinculación de la propiedad de TikTok con el gobierno chino) que se vinculaba con una decisión de control de contenidos que pudieran afectar a los más jóvenes. TikTok trató de bloquear dicha orden apelando ante la Corte Suprema indicando que había una afectación a la libertad de expresión, un tema sin duda relevante en tiempos digitales.

Es más, muchos grupos de activismo de libertad de expresión se pusieron del lado de TikTok más allá de su vinculación con el gobierno chino, pero, finalmente, la Corte Suprema dictaminó que la ley que prohíbe la plataforma de redes sociales no viola el derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución y ratificó que la prohibición era legal.

Los usuarios que generaban contenidos, los tiktokers, entraron en una situación complicada porque no podían subir sus contenidos, ni tan siquiera a través de VPNs, y ello implicaba que no podían monetizar en un mercado que les consumía. Curiosamente, creadores de contenidos que se consumen en Perú, se ubican en USA, y no tenían como subir sus “nuevos contenidos”.

Domingo 19 de enero del 2025. 08.47 horas. Un nuevo mensaje aparece a los usuarios de TikTok que intentaban ingresar a su aplicación desde USA. “¡Bienvenido de nuevo!. Gracias por su paciencia y apoyo. ¡Como resultado de los esfuerzos del presidente Trump, TikTok está de regreso en los EE.UU.! Puedes seguir creando, compartiendo y descubriendo todas las cosas que te encantan en TikTok”.

El presidente electo Trump aún no había sido investido pero ya había logrado. TikTok en base a una promesa dada por Trump de que le daría unos 90 días más para la adecuación a la ley del congreso, reactivo el acceso. No había habido ninguna contraorden, pero tampoco lo había hecho una persona con poder, solamente el que sería el presidente al día siguiente. Y aún así TikTok, tomó la decisión de reactivar su plataforma en USA. En estricto estaban violando la ley, pero con la promesa que la ley iba a ser cambiada, en horas.

Sin embargo las tiendas de apps no habían recolocado la opción de obtener TikTok como app.

Lunes 20 de enero del 2025. 12.00 horas (USA). Trump asume como 47 presidente de USA. Trump en su discurso dice: “Tras años y años de esfuerzos federales ilegales e inconstitucionales para restringir la libertad de expresión, también firmaré una orden ejecutiva para poner fin inmediatamente a toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a América.”

Trump firmó una orden para ordenar al fiscal general de Estados Unidos que no hiciera cumplir la prohibición durante 75 días mientras su administración determina “el curso apropiado a seguir de manera ordenada que proteja la seguridad nacional y evite un cierre abrupto” de TikTok.

La pregunta subyacente es: ¿Qué problemas legales presenta no cumplir una ley que ha sido ratificada y dada como legal y constitucional por parte de la Corte Suprema? Ciertamente puede cuestionarse la ley, pero el camino es derogarse la misma, porque la Corte Suprema, que tiene entre su misión defender la constitución desde la perspectiva legal, le ha dado validez. Pero Trump tiene su propia agenda.

La presencia de las principales empresas de tecnología en la investidura de Trump es un mensaje claro, una alineación a un nuevo tiempo. También es claro que Trump quiere a las empresas de tecnología de su lado. Pero ¿cuánto durará esta alianza?

Concluyo con un par de preguntas. ¿Qué sucede en los países donde solo hay usuarios, pero no se establecen las plataformas, como en Perú? ¿Cómo las reglas de bloqueo de aplicaciones deben ser establecidas desde la perspectiva geopolítica pero también desde la protección de los usuarios y desde el fomento de generación de contenidos en un marco de respeto de los DDHH? ¿Puede un presidente ir más allá de la ley y de su validación por la Corte Suprema (o en el Perú el Tribunal Constitucional) y revocar su efecto por una norma de menor jerarquía? ¿Qué hubieran hecho los usuarios peruanos ante un bloqueo de TikTok en Perú?

