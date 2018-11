Jugamos mal frente a Ecuador. Ahora sí parezco la Bozo para decir ¡que pase el desgraciado! Nos bajaron al llano. El ‘Rayo’ Advíncula fue una chispa de bujía. Justo iba a lanzarle un salvavidas a Oviedo, pero con la derrota mejor que se defienda solo. Necesitamos un ‘9’ urgente, me han dicho que un tal Carhuancho las mete todas y a todos al fondo; Farfán necesita compañía y no hablo de chicas, hay que buscar un reemplazo al ‘Mudo’, ¡un Muñoz ya! No me pregunten por Cueva, yo dije llama a Christian y llamó a Benavente. Nos sacaremos el clavo con Costa Rica en Arequipa porque a la selección de visita le ha ido mejor.