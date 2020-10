La semana pasada escuché varias entrevistas de miembros del Comando Vacuna que me dejaron preocupado. Mencionaron que el Perú solo había firmado acuerdos con Pfizer por 9.9 millones de dosis, que implica vacunar a 5 millones de personas, y con la facilidad multilateral Covax por 13 millones de dosis (con entregas no antes del segundo semestre y para no más del 3% de la población en el 2021). En el caso de Pfizer solo entregarían vacunas para 750,000 personas en el primer trimestre. A la fecha solo tenemos asegurado un número pequeño de vacunas.

Hace más de 40 días el Gobierno informó que teníamos negociaciones avanzadas con 5 laboratorios para lograr acuerdos para vacunar a 30.4 millones de personas antes de fines del 2021, incluyendo a más de 23 millones de ellas en el primer trimestre. Estamos muy lejos de eso ya que no estamos cerrando los acuerdos con la rapidez requerida y se sobrestimó las fechas de entrega. Varios países de la región ya cerraron convenios con múltiples laboratorios, acordando la adquisición de vacunas para un alto porcentaje de sus respectivas poblaciones.

El gerente de Serum Institute de India, el principal productor mundial de vacunas, considera que no habrá vacunas disponibles para inocular a toda la población mundial antes de fines del 2024 y no se está expandiendo su capacidad de producción con la rapidez requerida. La capacidad total de producción de vacunas asciende a 6,400 millones de dosis por año, claramente insuficiente para vacunar a la población requerida, y eso incluye todo tipo de vacuna. Se estima que se requiere no menos del doble para proteger a toda la población. Tampoco podemos esperar que para priorizar el COVID-19 se vayan a dejar de producir vacunas para el sarampión, las paperas y la rubiola, dirigidas a la población infantil. También hay restricciones en cuanto a jeringas y frascos.

Muchos gobiernos están haciendo promesas no realistas en sus países, cuando un gran porcentaje de la producción mundial ya está comprometida con los países más desarrollados, y otros países como China e India con grandes poblaciones y capacidades de producción darán prioridad a sus nacionales. Las dosis no se van a entregar simultáneamente y por otro lado existe el problema logístico para su distribución, que se complicará al tener distintas vacunas que requieren doble dosis. Por ello debemos acelerar el paso y evitar que se acaben los cupos o nos quedemos al final de la cola. El tiempo es vida como mencionó un miembro del Comando Vacuna.