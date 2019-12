Thunberg: Alerta y Reconocimiento

Como tenía que ser, sobre todo por lo que ella representa, la revista Time nombró a Greta Thunberg persona del año. Y no, esta revista no es una publicación comunista o sensacionalista, sino una con un prestigio suficientemente amplio como para saber que no puede dejar de usar su plataforma para llamar la atención sobre la relación depredadora e insostenible que hemos desarrollado con el mundo que nos rodea.

Ahí donde la apatía y el cinismo suelen imponerse, el activismo de Thunberg ha despertado la atención necesaria sobre este asunto urgente. Si desde 2020 no comenzamos a disminuir las emisiones globales en 7.6% cada año, será imposible alcanzar los objetivos científicamente consensuados para detener el calentamiento global. ¡Las alarmas están sonando!

Thunberg es la persona más joven alguna vez nombrada persona del año por Time. Es difícil pensar en alguien que haya logrado tanto a tan corta edad, movilizando a generaciones enteras, inspirando a millones y poniendo a la defensiva a quienes insisten en preservar el consumismo desenfrenado que nos empuja al abismo, pero asegura el lucro de unos pocos. Parafraseando a Alberto Vergara, el reconocimiento que se le ha dado a Greta Thunberg es un indicio de varios cambios globales, donde tiene sentido verla a ella en un canal y en el siguiente a Rey con Barba. Ambos mundos son parte de un mismo momento en el cual uno está buscando el cambio mientras el otro se resiste al arrinconamiento inevitable.

La de taquito: en mi columna de ayer hice un llamado para que no se siga demorando la implementación de la ley del cannabis medicinal. Coincidentemente, ya se puso a disposición un tipo de aceite de cannabis en la farmacia de la Digemid. Es un avance, pero falta. Muchas personas necesitan de esa medicina.