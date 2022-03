Creo que no exageramos al decir que muchos fueron los sorprendidos al ver la buena película que ha resultado The Batman. No es que el mayor personaje de DC haya dejado de tener herramientas para captar nuevos seguidores a través del cine, sino que el superhéroe ha tenido tantas encarnaciones que cada comienzo con algún nuevo actor resulta también una moneda al aire. Recapitulemos: Adam West en los sesentas, Michael Keaton en los ochentas y luego vendría el turno de Val Kilmer y George Clooney. Christian Bale sería el Batman del nuevo milenio y hace unos años Ben Affleck se enfundaría el traje del superhéroe de Gotham. Ahora es el turno de Robert Pattinson.

Y uno de los primeros aciertos de la cinta de Matt Reeves es contar con Pattinson como protagonista. El actor británico encaja perfectamente en este regreso del caballero de la noche. Por momentos nos recuerda al Batman de Bale, pero le inserta un carácter más juvenil, inexperto, dudoso, con temas no resueltos, contrariado y oscuro hasta cierto punto. No se trata de un Batman definido, de hecho, la primera mitad de la cinta es un autodescubrimiento del propio personaje. El hombre murciélago juega a ser detective y justiciero. Un equilibrio entre el uso de la fuerza y una inteligencia detectivesca. No hace alarde de sus recursos tecnológicos y solo usa lo necesario y real. Unos lentes de contacto fotográficos al estilo Black Mirror será lo más futurista que podamos encontrar.

El superhéroe se desarrolla en una Gotham sumamente cruda y lleno de criminales de todo tipo. Una ciudad que parece destinada a la perdición y donde la venganza es la carta común entre todos sus habitantes. Las frustraciones y decepciones toman fuerza a lo largo del thriller. Incluso el propio Batman toma decisiones en función a un trauma no resuelto que incluye a sus padres.

The Batman también es un espectáculo visual con Nirvana de fondo. La oscuridad deprimente, la suciedad y la frialdad toman fuerza y solo son interrumpidos por las llamas de fuego en cierto momento de la cinta. Los villanos también tienen una gran performance, jugando al misterio por saber qué caminos tomarán en las siguientes entregas, con posibilidades bastante interesantes.

Su punto más cuestionable podría ser la duración. Es el origen de una nueva saga y mantiene un interés narrativo de principio a fin, pero ni eso justifica que tome tres horas. Pudo haber acabado mucho antes y a pesar de que lucha por no decaer en acción y enigma durante todo ese tiempo, sí provoca un cansancio lógico en el espectador. Más allá de ello, es un regreso poderoso del superhéroe más humano del universo de DC.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el constitucionalista Víctor García Toma sobre la moción de censura contra el presidente Castillo aprobada en el Congreso.