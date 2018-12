Voy a empezar siendo claro: este no es un artículo sobre la labor fiscal de José Domingo Pérez. Si hace bien o no su trabajo como miembro del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, eso algo que no me creo en capacidad de determinar. No soy abogado ni he seguido suficientemente los casos de los que es parte como para juzgar adecuadamente su trabajo. Sobre lo que no sé no opino y les recomiendo a todos que apliquen el mismo principio.

Sobre lo que sí voy a opinar es sobre las denuncias por plagio hechas en contra suyo. Si uno lee las notas de Altavoz y de Matheus Calderón, y luego revisa por sí mismo la tesis del fiscal, la respuesta sobre este asunto es bastante clara: existen párrafos de otros autores sin citas correspondientes (no, ni siquiera pies de página) en su tesis de maestría. Tal vez el fiscal fue sumamente descuidado y se “olvidó” de citar varios fragmentos de otros autores en su tesis, pero esta hipótesis es bastante difícil de creer. La verdad es que la tesis de José Domingo Pérez debe ser evaluada por plagio por la Universidad Católica Santa María. Punto.

Sin embargo, lo que más me sorprende de todo este asunto no son los fragmentos copiados sin cita ni la pésima elaboración de la tesis del fiscal que investiga a Keiko Fujimori (no puedes poner una “cita” de cuatro páginas, eso es antiacadémico). En realidad, lo más sorprendente es la férrea defensa que algunos han hecho de José Domingo Pérez. Por ejemplo, algunos han alegado que no cometió plagio porque habría utilizado el formado APA. Esto es desconcertante porque, si bien APA no exige comillas para las citas largas, sí exige sangría, letra más pequeña para las citas y prohíbe las referencias a pie de página (se deben hacer en el mismo texto entre paréntesis). Cualquiera que haya usado APA sabe que este formato no ha sido utilizado.

La negativa de algunos de aceptar los evidentes problemas que tiene la tesis de maestría de José Domingo Pérez únicamente está generando debates estériles y nos está desviando de las preguntas más importantes. En lugar de recurrir a argumentos sin mucho sentido para defender a como dé lugar a Pérez y decir que no existe nada malo con su tesis, deberíamos estar planteándonos las siguientes preguntas: ¿por qué tantos funcionarios públicos como César Acuña, Pedro Chávarry y el propio José Domingo Pérez tienen denuncias por plagio? ¿Es correcto que ahora sea obligatorio presentar tesis para obtener una licenciatura? ¿No se está fomentando con esta norma la cultura del plagio? ¿Tiene algún sentido que el plagio sea delito cuando ha demostrado que no sirve para disuadir a nadie? ¿Cómo hacemos para combatir el problema del plagio en las universidades peruanas y mejorar la calidad de la investigación?

Aunque entiendo por qué para algunos es difícil de aceptar la posibilidad de que el fiscal que se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción haya elaborado una tesis que viola todo estándar académico, lo cierto es que esta actitud nos está impidiendo tener un debate que es sumamente necesario. El Perú vive una crisis generalizada de plagio, “asesores” que te hacen las tesis y pésima calidad en la investigación. Respuestas del tipo “no existe ningún problema, es APA” únicamente sirven para eludir un problema latente. Afrontémoslo.