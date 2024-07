Parece que fuera un error de tipeo, pero lamentablemente no lo es. Recientemente, empecé a indagar por qué debo sentirme orgulloso de haber nacido en el país y claramente me vinieron a la mente muchas razones por las que amo a mi patria y que mi pecho se hinchará cuando canto el himno o beso la bandera. Hice el ejercicio de preguntarle a ChatGPT lo que era ser peruano y me dijo: “Ser peruano es una identidad rica y diversa que abarca una amplia gama de aspectos culturales, históricos, sociales y geográficos. La identidad peruana está profundamente arraigada en sus civilizaciones antiguas, como los incas, los mochicas y los nazcas. El Perú es un crisol de culturas con influencias indígenas, españolas, africanas, asiáticas y europeas. Esta mezcla se refleja en la música, la danza, las festividades y las tradiciones del país. La gastronomía peruana es mundialmente reconocida por su diversidad y sabor. Ser peruano, implica un fuerte arraigo a la tierra. En resumen, ser peruano es ser parte de una comunidad diversa y multicultural, con una rica historia y un reconocido patrimonio cultural”.

Cómo no sentirse orgulloso con esta descripción y cantar a todo pulmón el vals criollo Contigo Perú. Sin embargo, esta canción compuesta por Augusto Polo Campos hoy es: ¿un sueño?, ¿una realidad?, o ¿una ficción?

Un reciente estudio de Datum sobre la peruanidad preguntó a más de 1,000 personas si tenían apego por el país. Según la encuesta, de 2019 a 2024 tanto el 16% del centro como el 18% del sur y oriente indicaron que no tenían apego por el país. Además, 81% dijo sentir vergüenza del Congreso, 76% del Gobierno, 75% de los partidos políticos, 69% de la lucha contra la corrupción y 57% por el trato a las mujeres. En este estudio no existe ninguna institución que represente a los peruanos. Ni las Fuerzas Armadas, ni el fútbol, ni la municipalidad, Policía, universidades, nada. El principal defecto de los peruanos señala el estudio es que es conformista, corrupto y deshonesto. Y el 30% no tiene orgullo de ser peruano, sino vergüenza de serlo.

¿Quién es el culpable de que esta realidad no se ajuste a la descripción de ChatGPT? Los culpables somos todos: empresarios, estudiantes, instituciones, periodistas, políticos y la sociedad en su conjunto. Si queremos sentirnos orgullosos de ser peruanos, debemos tomar acción, pero de verdad. No dejemos un país sin valores a las nuevas generaciones, sino vamos a terminar cantando el himno al revés; que no somos libres, que somos esclavos de la corrupción, de la delincuencia y, lo que es peor, de la indiferencia.

Por ello, debemos actuar y hacer patria en el día a día con nuestros actos, con nuestro optimismo, relievando los valores de los buenos peruanos, y no dejarnos llevar por el pesimismo y las malas noticias.

