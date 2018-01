El tema de hoy: Ya viene el huracán Barata  

En los próximos días, las autoridades de Brasil deberán fijar la fecha en la que Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, declarará todo sobre los sobornos que pagó la empresa en nuestro país. Barata ya se comprometió a hablar y no solo deberá decir nombres, sino también brindar detalles de cómo se efectuaron los desembolsos: lugares, fechas, montos, obras por las que se coimeó, etc. Se espera que, con esta declaración, la segunda que brindará a representantes del Ministerio Público, el empresario despeje dudas respecto a los funcionarios o candidatos que se corrompieron a cambio de millonarias sumas.

Con su último interrogatorio, en noviembre de 2017, Marcelo Odebrecht remeció la política nacional al señalar –según las versiones periodísticas– que su compañía “con certeza” apoyó “a todos” los candidatos presidenciales. Odebrecht nombró a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y a Keiko Fujimori. Pero, además, mencionó al presidente Kuczynski. No descartó que su firma haya financiado su campaña y dijo que lo contrató como consultor luego de que fuera ministro de Estado. El mandatario lo negó todo. Luego saldrían a la luz los pagos de Odebrecht a la empresa de PPK.

Pero M. Odebrecht –que no puede mentir si quiere gozar de los beneficios penales en su país– dio solo pinceladas generales. Remitía todo a Jorge Barata, quien podía confirmar las coimas. Por eso Barata concita la atención y las expectativas de todo el país, porque puede convertirse en el huracán que haga temblar a políticos, funcionarios, asesores y periodistas que se llenaron los bolsillos con dinero de una empresa corrupta.

Recordemos que, con la primera manifestación de Barata, se conoció que Toledo recibió US$20 millones en sobornos a cambio de que conceda a la constructora la Interoceánica Sur. Con ella, la Fiscalía pudo sustentar el pedido de prisión preventiva para el prófugo ex presidente. También fue quien reveló la entrega de US$3 millones a la campaña humalista, colaboración por la que ahora Humala y su esposa se encuentran detenidos.

Solo aguardemos que Barata no se calle nada para empezar a limpiar el país.