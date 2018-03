El tema de hoy: Toledo: La ruta a EE.UU.

Si el Poder Judicial cumple su promesa, hoy la Sala Penal de la Corte Suprema podría registrar este día como uno histórico para la justicia peruana si resuelve declarar procedente la extradición del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, quien vive prófugo y a cuerpo de rey en EE.UU. desde hace más de un año.

Para los jueces, encabezados por el vocal César San Martín, no debería ser tan complicado tomar una decisión porque, de acuerdo con la solicitud presentada, las pruebas que involucran al ex mandatario con el pago de sobornos de Odebrecht son contundentes. Aunque ha negado en reiteradas ocasiones haber recibido coimas, las evidencias contradicen a Toledo. El equipo especial para el caso Lava Jato, que lidera el fiscal Hamilton Castro, ha podido detectar las triangulaciones que se hicieron con cuentas offshore para despistar al fisco y entregar el dinero ilícito al ex mandatario.

El fiscal Castro tiene las confesiones de Jorge Barata, quien, además de revelar que la empresa entregó US$20 millones a Toledo para adjudicarse la IIRSA Sur, aportó los documentos que demuestran las transferencias que hizo la firma brasileña a las offshore de Josef Maiman, el amigo del ex mandatario.

Maiman, a su vez, también detalló a los fiscales que fue ‘usado’ por Toledo para que preste sus cuentas, a fin de recibir los sobornos de Odebrecht.

Incluso, contó que el ex jefe de Estado lo contactó, en enero de 2013, porque este estaba “muy preocupado” por la revelación periodística de las compras de los millonarios inmuebles y pagos de hipotecas que hizo. Ahora sabemos que estos gastos, según la Fiscalía, los pudo realizar gracias al dinero sucio que recibió por entregar la concesión de la Interoceánica, tramos II y III.

El indultado Alberto Fujimori fue el primer ex presidente que tuvo que ser extraditado (desde Chile) para responder ante la justicia por los delitos que cometió y por los que fue sentenciado a 25 años de cárcel. Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo. De proceder la extradición, la Corte Suprema debe derivar su decisión al Ejecutivo para que este remita el recurso a EE.UU., y será este país el que tendrá que autorizar el retorno de Toledo. Ahí Perú deberá invertir si quiere un resultado favorable, contratando a los mejores abogados con contactos al más alto nivel político y judicial.