El tema de hoy: La soledad de PPK

La juramentación de Vicente Romero al cargo de ministro del Interior generó expectativa, más que por el acto en sí, porque constituía la reaparición del presidente Pedro Pablo Kuczynski en una actividad pública desde que el pasado jueves 21, ante el Congreso de la República, se defendió frente al pedido de vacancia del que finalmente salió bien librado.

Desde entonces, el mandatario solo se comunicó a través de dos mensajes a la Nación, el último de ellos el mismo día de Navidad para justificar el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Fue una presentación deslucida, solitaria.

Diferente a la del 14/12, cuando, acompañado de su gabinete ministerial en pleno, negó todo vínculo con Odebrecht y descartó su renuncia a la jefatura del Estado. Proyectó entonces fortaleza y seguridad, que se fueron diluyendo cuando seis días después, el 20/12, volvió a aparecer en cadena de televisión nacional, pero acompañado solo por sus dos vicepresidentes.

Ayer, en el acto de juramentación, PPK reapareció rodeado de ministros y funcionarios de gobierno. No estuvo solo, pero se le percibió aislado. Saludó a su ahora ex ministro del Interior Carlos Basombrío, pareciera que solo para cumplir las formas. No cruzó una sola palabra con él.

Con Mercedes Aráoz hubo un saludo protocolar. Según la propia premier, el mandatario le renovó la confianza y la mantendrá en el cargo aun cuando, según fuentes palaciegas, no haya sido del agrado de PPK su actuación durante la crisis desatada por la moción de vacancia y tampoco su silencio en medio de la arremetida opositora en su contra por el indulto a Fujimori.

Dicen las fuentes, incluso, que el jefe de Estado habría buscado entre sus actuales ministros a su reemplazante. En tiempos de crisis, el sondeo resultó infructuoso… por ahora.

En los frentes de oposición, en tanto, cuestionan su permanencia en el premierato. En el partido de gobierno también. Sobre todo luego de la conferencia de ayer en la que reiteradamente negó haber tenido conocimiento previo del indulto. “Somos aves de paso, fusibles ante una crisis”, ha declarado Aráoz. Veremos si el tiempo le da la razón…